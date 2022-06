Los nervios se comieron a exmundialista que lanzó penal en Brasil 2014

A él le correspondió lanzar el penal más dramático en la historia del fútbol costarricense. Ese 29 de junio del 2014 en la Arena Pernambuco en Recife, Brasil, sintió ansiedad cuando se dirigía al manchón blanco, pero reconoció que nunca ha experimentado tantos nervios como este martes cuando observó el juego de repechaje entre la Selección Nacional y Nueva Zelanda.

“Estaba muy tenso, demasiado nervioso”, dijo Michael Umaña, tras mirar por televisión el partido de la “Sele” en Qatar, estado que no sintió cuando estuvo a once metros de Orestis Karnezis, el arquero de Grecia a quien doblegó con un potente derechazo.

Michael Umaña sufrió como un aficionado más la clasificación al Mundial de Qatar.

Razones le sobraron a Michael para sentirse estresado, hace poco, o por lo menos en la anterior eliminatoria estuvo en la Selección y compartió camerino con varios de los jugadores que sellaron ante Nueva Zelanda el pase a Qatar 2022.

“Yo jugué el Mundial con Keylor Navas, Celso Borges, Óscar Duarte, Yeltsin Tejeda, Bryan Ruiz y Joel Campbell. Estuve en dos mundiales, jugué cuatro eliminatorias, esta es la primera que estuve fuera, la primera que la viví como aficionado y estuve muy tenso, demasiado nervioso”.

Umaña vio el compromiso en la explanada del Estadio Nacional, pero hubiera preferido estar solo ante la pantalla de televisión.

“Después de 16 años en la Selección me tocó vivir esto y fue muy tenso. Normalmente me gusta ver los partidos en privado, en un lugar muy cerrado, porque sé que me pongo muy nervioso. Es algo que no lo viví en la cancha o en el banco de suplentes”.

Pero una vez que culminó el compromiso, Michael tomó aire, similar a aquella bocanada segundos antes de pegarle al balón en el dramático penal, y comenzó a digerir y disfrutar el pase a la Copa del Mundo.

“Quiero felicitar a ese grupo porque no fue fácil lograr lo que consiguieron. Fue una eliminatoria con muchos obstáculos y pudieron sobreponerse a eso y creo yo que fue la eliminatoria más difícil que hemos tenido”, indicó Umaña.

El exfutbolista, pronto a cumplir los 40 años, agradeció a la afición porque siempre le recuerdan ese penal que nos clasificó a cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014.

“Sí, normalmente me recuerdan el penal que lancé en el Mundial del 2014 y bueno agradecido con la gente que me lo reconocen y sin duda fue un momento que me marcó”.

Michael resaltó la labor de todo el grupo, aconsejó a los jóvenes que sigan por el mismo camino, porque a ellos les corresponde dar la cara por la Tricolor en el futuro.

“Que lo disfruten, se lo merecen, vivan el mundial y no bajen los brazos para que queden en la lista final. Deben tener los pies en la tierra y ojalá en Qatar hagamos un mejor mundial de los que hemos hecho anteriormente”.

Sobre el trabajo de algunos de ellos en la cancha, Michael recordó que mientras fue defensa de Santos de Guápiles marcó a Anthony Contreras.

“Es un delantero incómodo y tiene muchas cualidades, igual que Jewisson Bennett. Ellos y los demás muchachos son el futuro de nuestro fútbol y que disfruten”.

Casi a sus 40 años, Michael Umaña manifestó que llegó el momento de dar el paso al costado como jugador profesional.

“En diciembre quedé fuera de Santos, quisiera hacer mi despedida y vamos a ver si se da. Estoy pleno, Dios me regaló muchas cosas bonitas en el fútbol, otras duras como todo en la vida, pero la verdad estoy lleno, disfruto el momento, estamos en Qatar y desearle lo mejor a los seleccionados”.