Los cinco pequeños detalles que la Selección Nacional debe corregir para el repechaje

El último boleto para el Mundial de Catar 2022 se define el 14 de este mes. El último clasificado de los 32 que disputarán la Copa del Mundo saldrá del repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda.

El sueño es que la Selección deje en el camino al representante de Oceanía, es el “todo o nada”, aseguran los seleccionados, quienes este lunes parten a Catar, donde se resolverá cuál equipo estará en la cita mundialista.

Los jugadores de la Tricolor se encuentran con ansías, ya desean estar cara a cara con los rivales, pero si se analiza el desempeño de la “Sele” en los dos últimos encuentros de la Liga de Naciones ante Panamá y Martinica, hay detalles que el grupo debe mejorar.

Ante Panamá y Martinica a la Selección le faltó sacar provecho de las ocasiones que tuvo para anotar. Joel Campbell hizo el primer gol de la "Sele" contra Martinica. (Jose Cordero)

1. Más intensidad de juego

Contra Panamá, Costa Rica hizo un buen primer tiempo, pero se cayó en el segundo. Ante Martinica no fue tan profundo en el primer periodo y mejoró en los segundos 45 minutos.

La Selección por momentos sale lento y al avanzar permite el repliegue defensivo del adversario.

“Debemos seguir controlando los partidos, meterle un poco de intensidad. Tenemos buen grupo, lo demostramos en la útlima fase de la eliminatoria. Es claro, quedan cosas por corregir para llegar bien a ese choque tan vital”, afirmó Óscar Duarte.

2. Mayor posesión del balón

Es claro que se defiende mejor con balón que sin él. Si el rival no tiene la pelota, no va a causar daño y en muchos tramos de los compromisos contra Panamá y Martinica, la “Sele” no tuvo la pelota y no se vio bien. Panamá aprovechó y nos ganó, Martinica no supo qué hacer en ofensiva.

“Sabemos que Nueva Zelanda posee jugadores muy físicos y les puede costar si tenemos la pelota. Si le damos vuelta, si jugamos de pie a pie eso puede ser un factor a nuestro favor”, indicó Yeltsin Tejeda.

3. Aprovechar las ocasiones de gol

En los dos juegos de la Liga de Naciones, la Selección tuvo para concretar y desaprovechó. Ante los canaleros no sacudió la red en el primer tiempo y ellos no perdonaron en el segundo. Frente a Martinica el marcador pudo ser mayor al 2 por 0.

“Cuando se define todo en un solo partido, la generación de ocasiones hay que aprovecharlas, pero para eso se debe tener volumen de acciones ofensivas y las tuvimos contra Martinica. Va a llegar el momento en que todos estemos entonados para concretar”, expresó Celso Borges.

Óscar Duarte señaló que en el repechaje no se puede errar de cara al gol.

“Las ocasiones hay que concretarlas porque eso da tranquilidad para manejar un encuentro”.

4. Más presión para recuperar la pelota

Al perder el balón hay que encimar al contrario, no dejarlo pensar, no permitirle la creación de juego.

Panamá se apoderó del balón en el complemento y se llevó la victoria. Por lapsos en los 90 minutos, Martinica manejó la pelota y llevó peligro.

“Cuando estemos en defensa tenemos que ser fuertes en el uno contra uno, los duelos individuales son súper importantes, A Nueva Zelanda le gusta ir por los costados y tirar centros, eso hay que evitarlo”, comentó Yeltsin Tejeda, quien agregó: “También hay que ganar los segundos balones”.

5. No despistarse en defensa

En la acción del segundo gol de Panamá, nos ganaron en el juego aéreo, nadie tomó el rebote. Ante Martinica en dos ocasiones nos contragolpearon, Francisco Calvo hizo falta para detener una jugada y en la otra falló el atacante. En otra acción en salida, Calvo regaló el balón y en ocasiones por los costados faltó ayuda de los laterales.

“El margen de error no hay, es mínimo, es en campo neutral y es algo que ninguno de nosotros ha experimentado”, resaltó Celso.

Hay que darlo todo mencionó Yeltsin como punto que sirva para evitar contratiempos.

“Se debe ser inteligentes y cuidar los detalles. Es todo o nada, manejar las anśias, manjear tiempos del partido, hacer buen bloque si hay que hacerlo”.

Aún queda tiempo para corregir, los seleccionados quieren mostrar lo exhibido en la segunda fase de la eliminatoria cuando logró cinco triunfos y un empate de visita ante México.