Los 10 apuntes claves de Luis Fernando Suárez en su último llamado de la Selección de Costa Rica

A falta de solo dos meses para el debut de la Selección de Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022, el técnico Luis Fernando Suárez dejó ver 10 apuntes claves en su convocatoria, para los fogueos ante República de Corea (23 de setiembre) y a Uzbekistán el (27 de setiembre).

Keylor Navas no estará en gira con la Selección Nacional de Costa Rica y Aarón Cruz se mete en lista sin jugar

Para Suárez probar o darle ritmo a Keylor Navas no es indispensable, también reveló que su lista final para nada está definida y explicó por qué Álvaro Zamora y Anthony Hernández lo convencieron en solo dos meses en Primera División y los llamó por primera vez. El saprissista Zamora y el porteño Hernández nunca antes estuvieron en la Sele.

Así mismo, vuelven Patrick Sequeira y Roan Wilson, quienes han compartido previamente con el cafetero, pero sin tener mucho protagonismo; mientras Aarón Cruz se metió pese a no jugar con la S. Por último, el estratega prácticamente sentenció que Cristian Gamboa no estará en Qatar y reveló que la lesión de Yeltsin Tejeda no lo deja fuera; caso contrario a José Guillermo Ortiz.

- Keylor Navas sin ritmo

“Negociación para que no estuviera, ninguna con él (Keylor Navas), conversaciones muchas. Desde hace mucho tiempo saben que al que menos tengo que estar probando en esto es a Keylor Navas. Tomo esto como una posibilidad de ver a otras opciones de arqueros a futuro”.

- Las grandes sorpresas con oportunidades reales

“Si son llamados a la Selección (Álvaro Zamora y Anthony Hernández ) es porque tienen toda la oportunidad del mundo. No cambia absolutamente nada que sea por primera vez que se llame a alguno o que tenga varias convocatorias. Si están acá es porque han mostrado sus condiciones”.

El técnico de la Selección de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, fue claro en que no le cierra las puertas a nadie en la Nacional, pese a que faltan dos meses para Qatar 2022. (JOHN DURAN)

- Los requisitos indispensables para los nuevos

“Quiero que ellos (Álvaro Zamora y Anthony Hernández) me demuestren lo que me demostraron ya todos los demás: que no solo están para jugar en un club, sino que también en una Selección, que den un salto de calidad, que sepan aguantar una presión diferente, que tengan carácter y personalidad. Espero que esto sea así con estos chicos a los que les vamos a dar la oportunidad”.

- Álvaro Zamora y Anthony Hernández convencieron en dos meses

“Los dos tienen buenos movimientos tácticos, son inteligentes futbolísticamente y tienen características que me llenan. En el caso de Zamora da posibilidades de ser extremo y punta, lo que me gusta a mí. De Puntarenas FC me ha gustado todo su lado derecho, hay buena energía por ese sector con los dos Hernández (Yoserth Hernández y Anthony Hernández) y el marcador de punta”.

- Lista de convocados para Qatar no está definida

“Todavía no la tengo (lista final), aún no la he decidido y no quiero hacerla. Tomaré la decisión cuando la tenga que tomar, primero con una prelista y luego con la final. Me daré el tiempo necesario y justo para tomar la mejor decisión.

- Yeltsin no está descartado para el Mundial

“Yeltsin estaba en esta lista para los fogueos. Dentro de todas las circunstancias, lo mejor es que aunque la lesión es delicada, tiene el tiempo para recuperarse. Hemos hablado, no ha salido el exámen completo, sale en la tarde y lo que me dicen los médicos preliminarmente es que estará fuera entre dos o tres semanas, así que creo que tendrá tiempo para recuperarse bien.

- Gamboa sin esperanzas de ir a Qatar 2022

“Ese (Cristian Gamboa) y un montón llaman la atención por no estar. Es lógico que la prensa haga el ejercicio con los que no están, pero yo hago el ejercicio para llamar a 26 y el 27, 28, 29 y 30 saldrán en los programas que hacen los medios y ahí los escucharé”.

- Doryan Rodríguez se perdió su chance de oro

“Por ahí hay un delantero que me gusta mucho, pero lamentablemente está sancionado tres fechas. Doryan tiene un problema y es que tiene tres jornadas de sanción porque se metió en un lío grande en el juvenil pasado de Concacaf, pero si se merece esa sanción, creo que tampoco lo deberíamos llamar. Igual, es un chico bueno, me ha gustado desde que lo vi entrenando en el Proyecto Goal, es interesante y va por buen camino, pero desgraciadamente esas tres fechas lo dejan quieto. Esto no quita que hay que mirar cosas en él hacia adelante, que son bien interesantes”.

- José Guillermo Ortiz prácticamente descartado para Qatar

“Con José ojalá que llegue, pero no creo que tenga el tiempo suficiente para estar en una lista en noviembre. Ojalá que pueda, pero no lo creo”.

- Suárez piensa a largo plazo

Todo tiene una unión (pensar a largo plazo con juveniles). Esto lo hablamos cuando firmamos el contrato de renovación y la idea es trabajar también en esto (próxima ruta al Mundial 2026). Le comenté al presidente de la Federación que para octubre ya estarán algunos equipos eliminados y la idea que planteé es que hay chicos que queremos mirar y podríamos empezar a partir del 15 o 16 de octubre con algunos jugadores que queden eliminados y pueden estar en el Mundial, como con otros que se proyectarían para la siguiente Copa del Mundo.