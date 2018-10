La inexperiencia de Matosas en eliminatorias no es un aspecto tan importante -sugirió Erick Lonis en el Diálogos de esta semana-. Lo considera tan poco trascendente como haber sido o no jugador -según se atrevió a opinar el expresidente de la Comisión Técnica sobre un punto que causó controversia en el proceso de escongencia del seleccionador-. No faltó quien lo interpretara como un pretexto para quitarle puntos a Jorge Luis Pinto, pero Lonis no tiene una explicación, pues asegura que ese rubro no existía cuando él estuvo en la Federación. Volviendo entonces a la inexperiencia con un equipo nacional, “Pinto no había dirigido en selección (antes de Costa Rica)”, añadió el exguardameta, convencido de que Matosas es una buena elección, así apenas incursione en equipos nacionales.