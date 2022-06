Lo que nadie ve de Keylor Navas en la Selección de Costa Rica revelado por el sicólogo del equipo

Keylor Navas fue pieza clave de Costa Rica en la eliminatoria. (MARVIN RECINOS/AFP)

Keylor Navas es ejemplo en la Selección Nacional no solamente con el cartel que se ha creado a través de su carrera deportiva sino también con sus acciones.

El arquero del París Saint Germain de Francia es el primero en tomar acción en los entrenamientos, tanto los que realizan en cancha como fuera de ella.

Felipe Camacho, sicólogo de la Nacional, aseguró en la atención de prensa que se realizó en Catar, donde la nacional enfrentará el repechaje ante Nueva Zelanda el próximo martes, que Navas cumple con todas las características que se le piden a un líder en un camerino.

Camacho añadió que él mismo le ha hecho saber a Navas la admiración que siente por el compromiso y las ganas de aprender que muestra el guardavallas, pese a estar en el primer mundo deportivo.

El especialista reveló que Navas es el primero en participar en las dinámicas, también es de los que más se preocupa cuando no está en la Sele en trabajar su mentalidad, por lo que tienen contacto constante.

“El aporte de él es muchísimo, y me siento afortunado, si hay alguien que en mi trabajo se sienta de primero es Keylor, si alguien que me busca es Keylor, él cuando estamos fuera del tiempo de Selección me escribe y me pide trabajos extra y demás. El cumple perfectamente con la función que le dan de ser modelo. Ahora, no es solamente Keylor, puedo probar que los grandes y los pequeños están muy metidos en este tema”, reflexionó.

El profesional agregó que ve al grupo muy fyerte de cara al duelo con los neozelandeses.

“Para mí dos palabras son clave: ‘ambición’, tanto los grandes como los jóvenes tienen un gran deseo. También el ‘trabajo’, porque cuando a veces me regreso a Colombia, ellos me piden trabajo por WhastApp y están en costante retroalimentación”.

Camacho no escondió que el grupo ha presentado ansiedad en la preparación de cara al vital compromiso del martes al mediodía.

“Es normal que haya ansiedad, lo hemos trabajado de buena manera. Hemos hecho sesiones individuales, grupales, con sesiones de meditación, a través del juego que ellos han escogido también se ha buscado controlar este punto y me parece que lo hemos logrado”, dijo.

Otro punto que destacó el psicólogo es cómo los hombres experimentados del camerino han entendido su papel con los nuevos talentos.

Para Camacho la labor de introducción y sensación de comodidad que le han dado los jugadores de bastante tiempo en la Nacional a los que recién hacen sus primeras armas ha sido primordial.

“El plan padrino: es cuando los más grandes apadrinan a los pequeños; esto ha funcionado. Los grandes contagian a los más pequeños, todos van para el mismo lado”, finalizó.

Costa Rica realizó este domingo su penúltima práctica de cara al partido contra Nueva Zelanda, donde se disputará uno de los últimos cupos al mundial de Catar 2022.