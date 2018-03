Lo bueno. El manejo de los tiempos del partido. Supo golpear en el momento preciso para posteriormente replegarse y controlar el compromiso. Me gustó la incorporación de Daniel Colindres en el once titular, pues no desentonó; al contrario, hizo una buena labor junto a Bryan Oviedo por el sector izquierdo. Además, el ingreso de Yendrick Ruiz generó un fútbol mucho más vertical.