Lista de fracasos de selecciones de Costa Rica es alarmante y secuelas son peores

Parece una historia de terror repetida o una nota que se publicó muchas veces en los últimos tiempos, pero desgraciadamente es la realidad del fútbol tico. Casi que cada vez que se compite en una eliminatoria rumbo a un mundial menor o se llega a una Copa del Mundo mayor, la palabra que más se usa y resume todo es: fracaso, fracaso y fracaso.

Las justificaciones también van en la misma vía siempre, se suele salir con que la suerte no estuvo del lado de la Selección de Costa Rica, se falló en definición o se hizo una buena preparación y fueron pequeños detalles los que impidieron llegar a la Copa del Mundo. Claro, la más típica de todas es que el fútbol del área ha evolucionado.

La Selección Nacional Sub-17 que enfrentó a Jamaica.

Lo verdaderamente extraño es que evolucionan todos, menos los ticos y no es un tema de percepción. Los datos de Cristian Sandoval, periodista y estadígrafo, son demoledores: únicamente se asistió a tres de los últimos 11 mundiales menores en masculino, mientras que en femenino de los últimos 17 se fue a cinco (en dos se tuvo el boleto como anfitrionas).

En cuanto al nivel Mayor, Costa Rica asistió a Rusia 2018 y Qatar 2022 en masculino, pero sus presentaciones fueron para el olvido. Solamente ganó un juego: contra Japón 1 a 0. Respecto a las copas del orbe femeninas se asistió a los mundiales de 2015 y 2023; pero no se ganó un solo encuentro.

Un golpe duro fue la ausencia de la Copa del Mundo de 2019, cuando Jamaica eliminó a Costa Rica en el premundial femenino.

Volviendo al nivel menor, la Sub-17 del técnico Erick Rodríguez este mismo año quedó fuera contra un adversario en teoría inferior: Puerto Rico. La pregunta es recurrente y aunque la respuesta es conocida, no llegan las soluciones. Wálter Centeno resumió muy bien la crisis por la que se pasa y no hace falta agregarle más.

“Es un tema muy trillado, de muchas horas, que la prensa ha venido atacando y es que en Costa Rica no hay formación. Nos hemos enfocado en otras cosas, hemos dejado un poco de lado el quién forma a nuestras futuras generaciones y en eso hay que tener cuidado, porque el fútbol cada vez es más de jóvenes. A nivel europeo, que es de primer mundo, siempre se ve que aparecen figuras de 18 años ya ganando una Copa del Mundo, mientras que en Costa Rica a los 17 o 18 recién dan un paso. En un país donde no hay formación, entonces no pidan otra cosa”, recalcó Wálter Centeno.

Wálter expuso temas claves: no hay un verdadero interés en formar, la elección de los entrenadores no es la adecuada y no están los más capacitados. Así mismo, se vive un rezago, ya que se les sigue llamando jóvenes con proyección a quienes tienen 23 años, cuando deberían ser los de 17, 18 o 19 los que estén listos.

Manuel Gerardo Puro Ureña, técnico mundialista en inferiores, coincide con Paté y agregó que el manejo dirigencial no es el mejor, debido a que no se piensa realmente en lo deportivo y por ende, hay nombramientos que cuesta entender o se prescinde de figuras con resultados comprobados.

“Hay buenos futbolistas, pero algo está pasando en las diferentes unidades de trabajo de los formadores. Ha proliferado la parte política, sobre la deportiva y pasa factura... Hay algo muy importante y es que hay profesores para la universidad, el colegio, la escuela y todos necesitan vocación y en estas categorías menores es de formación y aprendizaje, no es solo entrenar”, comentó Ureña.

El Puro tocó otro aspecto crucial y es que mientras Costa Rica pasa penurias en competiciones menores, “el jugador panameño, hondureño y los demás ganan vitrina y opciones de irse al exterior”.

Secuelas alarmantes Copiado!

Al hacerse una mala costumbre no clasificar a mundiales menores, se suele escuchar el mensaje de que es poco lo que se pierde a no ir a las Copas del Mundo. Esta excusa va más por tapar el fracaso, que por lo que en realidad pasa, analizan los expertos.

Según los técnicos Luis Marín, también exseleccionado mundialista, y Manuel Gerardo Ureña, las secuelas se pagan y son alarmantes.

“Cuando uno llega a un Mundial Mayor, tiene que haber un perfeccionamiento que se va construyendo desde los mundiales menores... Brasil 2014 fue el más exitoso de Costa Rica y no podemos obviar lo que pasó, porque cuántos de esos jugadores participaron en justas menores; la realidad es que la mayoría. Muchos pasaron por selecciones regionales, luego Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Juegos Olímpicos, no se brincó ninguna fase. Ahora, estos muchachos que no llegan, pues se brincarán del primer año al quinto año, para luego ir a la Universidad, que es la Selección Mayor”, expresó Ureña.

Así mismo, hay un tema que va de la mano y es que al no tener la vitrina de los mundiales, es mucho más complicado que estos jóvenes se conviertan en legionarios a temprana edad y den un salto de calidad en su formación. Como resultado, hoy en día la exportación de talento bajó o son menos los que están en ligas top.

“La enfermedad está en que no vamos a mundiales menores, el resultado de no ir a mundiales menores es lo que vemos en la nula exportación. La Federación es sumamente culpable de esto porque no ha exigido y cómo el talento va a mostrarse y demostrar que puede competir y crecer”, analizó Marín.

Los resultados son clarísimos y la única forma de no ver lo que pasa como un fracaso es taparlo. El mal es crónico y hasta ahora no tiene cura.

Datos alarmantes de selecciones menores en masculino y femenino: Copiado!

Selección Sub-17 masculina:

- México 2011: eliminados.

- Emiratos Árabes Unidos 2013: eliminados.

- Chile 2015: se clasificó.

- India 2017: se clasificó.

- Brasil 2019: eliminados.

- Perú 2023: eliminados.

Selección Sub-20 masculina:

- Turquía 2013: eliminados.

- Nueva Zelanda 2015: eliminados.

- Corea del Sur 2017: se clasificó.

- Polonia 2019: eliminados.

- Indonesia 2023: eliminados.

Selección Sub-17 femenina:

- Nueva Zelanda 2008: se clasificó.

- Trinidad y Tobago 2010: eliminadas.

- Azerbaiyán 2012: eliminadas.

- Costa Rica 2014: se clasificó, anfitrionas.

- Jordania 2016: eliminadas.

- Uruguay 2018: eliminadas.

- India 2022: eliminadas.

Selección Sub-20 femenina:

- Canadá 2002: eliminadas.

- Tailandia 2004: eliminadas.

- Rusia 2006: eliminadas.

- Chile 2008: eliminadas.

- Alemania 2010: se clasificó.

- Japón 2012: eliminadas.

- Canadá 2014: se clasificó.

- Papúa Nueva Guinea: eliminadas.

- Francia 2018: eliminadas.

- Costa Rica 2022: se clasificó, anfitrionas.

Colaboró: Fanny Tayver