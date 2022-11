Leonel Moreira ante duros golpes: ‘Al final del túnel siempre habrá una luz’

Leonel Moreira siempre se visualizó como uno de los elegidos para ir con la Selección de Costa Rica al Mundial de Qatar. El guardameta trabajó para eso y en sus adentros sabe que hizo todo lo que estaba a su alcance.

Pero siempre tuvo muy claro que tampoco dependía solamente de él. Así consta en un artículo publicado en el sitio web de La Nación el pasado 25 de setiembre, cuando se refirió al hecho de quedar fuera de la lista para lo que fue la gira por Asia de la Tricolor.

¿Se ve en el Mundial? “Sí, para eso trabajo. El jugador que no quiera estar en la Copa del Mundo no sé qué hace en el fútbol. Siempre trabajo para estar en la Selección y siempre lo he manifestado. Yo me veo, pero las decisiones no las tomo yo. Yo trabajo para...”, respondió Leonel Moreira.

Le sucedió para Brasil 2014 y ahora le ocurrió para Qatar 2022. No entró en la lista definitiva. La razón no la tiene clara y pareciera que perdurará la duda, porque Luis Fernando Suárez se refugió en el silencio y no dio ningún tipo de detalle cuando se le consultó la razón de la ausencia de Moreira.

El seleccionador eligió a Keylor Navas, Esteban Alvarado y Patrick Sequeira como los tres guardametas de Costa Rica para Qatar.

Probablemente él mismo ya lo sabía. La intuición nunca falla y pese a que en los últimos juegos se vio de nuevo el Moreira con nivel de Selección, no le alcanzó.

“Si el profesor Suárez me convoca agradecidísimo con Dios, con él y con el cuerpo técnico por la confianza, pero si no, igual me voy a poner la camisa roja y voy a apoyar a mis compañeros”, subrayó Moreira semanas atrás.

Fue uno de los tres jugadores de Alajuelense que acudieron a la rueda de prensa previo a la final de la Liga Concacaf. Después de que ese título también se le escapó de las manos a los rojinegros, el arquero fue uno de los jugadores que salieron a dar la cara.

Le costaba digerir esta nueva decepción, a pesar de que la Concacaf le acaba de entregar un premio individual.

A Leonel Moreira le dieron el ‘Guante de Oro’ como el mejor portero de la Liga Concacaf y eso para él tiene un significado especial, principalmente en este momento difícil.

“Significa trabajo, esfuerzo, ganas, pero yo lo cambiaría por haber quedado campeón. Doy las gracias a Dios por este homenaje, creo que he luchado. Me ha costado bastante, pero aquí estoy dando la cara y siempre viendo a un norte que me acostumbro, que es seguir tratando de vencerme a mí mismo”, afirmó Moreira.

Después de ser señalado, criticado y hasta silbado, el portero logró congraciarse con la afición rojinegra, porque volvió a ser el Leo que todos quieren ver.

“A mí me entristece mucho (la derrota), la verdad, todo el esfuerzo y el fútbol nos paga así. No se lo merecen (aficionados), pero nos esforzamos al máximo, salimos a dar la cara por ellos, por todos, pero las circunstancias son así”, mencionó.

No fue una noche fácil para Alajuelense, al ver como otra vez un equipo celebró en su propia casa.

“Qué más quisiera yo que no me hicieran goles para poder ganar, siempre doy el máximo pensando en ellos, en mi familia, en la institución en la que estamos. Es difícil de analizar, pero al final del túnel siempre habrá una luz blanca que nos va a brillar y esperemos que llegue ese día pronto”, exteriorizó.

La pesadilla de los minutos finales tuvo un nuevo capítulo. No fue fácil para el liguismo, ni lo es para Moreira.

“Luchamos hasta el final, no se dio, creo que alzar la cabeza y seguir adelante. Seguir luchando como equipo, como profesionales que somos y seguir adelante”.

Después de lo que fue esa serie que Olimpia se dejó con un global de 5 a 4, él solo piensa en que el fútbol tiene injusticias y resulta frustrante. “Fuimos superiores”.

“Te desconcentras un microsegundo y una acción termina en gol y no queríamos. Lo intentamos, luchamos hasta el final y nos toca irnos a la casa, trabajar la mente, ahora tranquilizarnos, disfrutar con la familia y esperar el otro torneo para empezar de la mejor manera”, recalcó.

Al quedar excluido del Mundial, muchos recordaron aquella transmisión en vivo que él hizo cuando la Selección de Costa Rica visó su pasaporte a Qatar en el repechaje.

En aquel momento, Moreira estaba completamente eufórico, muy cerca del asistente Rónald Gómez y decía: “Bala, ya estamos todos, ya no hay campo, ya no hay campo”.

Ahora si ya no hay campos

Eso lo recordaron muchos este jueves; mientras que otros aficionados tienden a creer que por su cambio radical bajo los tres palos y el nivel que mostró, podía estar en esa lista final de convocados por Luis Fernando Suárez para el Mundial de Qatar.

