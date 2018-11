“Me voy satisfecho con el abanico de posibilidades que le quedan al profe Gustavo. Nosotros sabíamos a lo que íbamos, aunque es cierto que el factor resultado no me gusta. Debemos recordar la calidad de rivales que enfrentamos y el desempeño de los jugadores, que prácticamente jugaron en condición de visitantes. Eso es un plus para el nuevo técnico. Esta situación la viví hace ocho años, donde tuve que arriesgar y los frutos se obtuvieron en Brasil 2014”, manifestó.