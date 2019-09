Medios mexicanos señalaron al Atlético de San Luis como el club que habría hecho una jugosa propuesta al seleccionador, pero su presidente, Alberto Marrero, se lo negó a La Nación, cuando aún Matosas no había anunciado su salida. Luego, el técnico admitió haber recibido una oferta, se negó a revelar el club, y adviritió que no se iba por dinero, sino porque dirigir una selección no es lo suyo.