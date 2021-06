“Rónald está afectado y lo entiendo. Se va a tomar su tiempo para hablar, pero es una persona valiente para enfrentar las cosas. Estamos muy agradecidos con él, porque el trabajo y el compromiso siempre se dieron. Desgraciadamente en el fútbol aveces los resultados y la suerte no acompañan. Esperábamos que se diera un punto de inflección en el Final Four y nos gustó mucho el partido de México, pero contra Honduras el equipo cayó en el segundo tiempo y frente a Estados Unidos el equipo no levantó más, así que el punto de inflección lo vamos a generar nosotros con el cambio de entrenador”, finalizó el jerarca.