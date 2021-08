Las ausencias llamativas en la Selección Nacional

Cuatro jugadores habituales no estarán en los juegos eliminatorios ante Panamá, México y Jamaica. Todos ellos por “decisión técnica”.

Alonso Martínez no fue convocado para los primeros juegos eliminatorios. (RCM/leCR)

La lista de la Selección Nacional para el inicio de la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022 está llena de sorpresas, tanto por las novedades, como por los ausentes.

Si la convocatoria de Juan Pablo Vargas, Fernán Faerrón, Jewison Bennette y Kenneth Vargas sobresalieron y hasta se consideran inesperadas, el que no estén cuatro habituales también destaca en el llamado de Luis Fernando Suárez para enfrentar los duelos eliminatorios ante Panamá, México y Jamaica.

Estas cuatro figuras son: Allan Cruz, Alonso Martínez, Luis Díaz y José Guillermo Ortiz. Todos ellos ya habían trabajado con Suárez, pero el propio timonel recalco de manera tajante que son baja “por decisión técnica, no hay más”.

El caso de Martínez es uno de los que más sobresale, si se toma en cuenta su crecimiento desde que debutó en el Final Four de la Liga de Naciones. Pese a que el futbolista tiene una dolencia, el estratega de la Selección enfatizó en que no es por esto que no lo citó.

Otro de los nombres que no está en la convocatoria es Johan Venegas. Sin embargo, su situación es distinta, ya que se encuentra lesionado y el propio técnico reveló que si se logra recuperar lo integrará al grupo para el segundo o el tercer compromiso.

Johan se resintió en el último amistoso de la Tricolor contra El Salvador, pero Suárez lo cataloga como una pieza importante y por lo mismo habló con él y lo esperará.

“Le dije a Johan que se recupere bien, que se ponga a plenitud y si está listo, lo sumaremos al grupo. Ha ido en franco crecimiento, es un jugador que me gusta y vamos a ver si llega.... Los otros que no están es por decisión técnica”, afirmó el colombiano.

La Sele ya había sufrido la baja del lateral Cristian Gamboa, quien tuvo que ser operado de su codo izquierdo y estará entre cuatro y cinco semanas fuera.

Al timonel cafetero también se le consultó por el volante Elías Aguilar, quien destaca en Corea del Sur. No obstante, el técnico recalcó que no se le llamó porque no entra en sus planes.