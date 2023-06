Las 10 grandes preocupaciones con la Selección de Costa Rica para la Copa Oro

En otra época compartir grupo de Copa Oro con Panamá, El Salvador y Martinica era sinónimo de una clasificación sencilla para la Selección de Costa Rica y casi que se tenía el primer lugar asegurado. Sin embargo, la realidad de la Tricolor hoy en día hace pensar que frente a estos tres adversarios nada será fácil y mucho menos está garantizado pasar de ronda.

Las derrotas en los fogueos ante Guatemala y Ecuador llenaron de dudas a todos y es que en lo que va del 2023 el rendimiento de la Sele es del 25%. El desempeño convence a pocos y, aunque son muchas los señalamientos, redujimos a 10 puntos las grandes preocupaciones para el certamen del área.

- Cambio a una Selección más ofensiva en el aire Copiado!

Luis Fernando Suárez anunció tras el Mundial de Qatar 2022 que Costa Rica dejaría ser un equipo ultradefensivo y saldría a proponer más. En su mente se planteó una transformación para controlar el juego con balón y generar peligro.

No obstante, en cuatro partidos apenas se marcaron tres goles y en dos de estos ni se anotó. Es más, si tomamos como referencia los fogueos ante Guatemala y Ecuador, el balance fue: ocho remates directos y seis desviados. Mientras tanto, los ecuatorianos realizaron 19 disparos contra la Sele tica y tuvieron una posesión del 56%.

El técnico de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, deja una serie de dudas para la Copa Oro. Joel Campbell como el "9", Josimar Alcócer como opción de inicio y el nivel de Cristopher Núñez son algunas de ellas. (Fedefútbol)

Lo más complejo es que hasta se perdió la solidez defensiva. El entrenador Marvin Solano analizó puntualmente lo que ocurre: “Si es que la propuesta es tener el balón, lo primero que hay que hacer es recuperarlo y luego, saber qué hacer con él. Sin embargo, la Tricolor se desgasta tanto corriendo detrás de la redonda, que luego no tiene con qué salir al ataque. No hay claridad de en dónde presionar y se sufre cuando el rival aprieta en bloque”.

- Pocas de las caras nuevas responden Copiado!

Por probar a nuevas figuras, se podría decir que Luis Fernando Suárez ya le dio chance a casi todos. Ahora, si hablamos de rendimientos, son contados los que dieron alguna respuesta.

De las caras nuevas para la Copa Oro, se podría decir que se salvan Carlos Mora, Josimar Alcócer y Kevin Chamorro. Estos tres tuvieron un buen desempeño frente a Ecuador, mientras que Ricardo Peña tuvo unos minutos aceptables y hay que esperar si el volante de 18 años puede consolidarse. Así mismo, Pablo Arboine dejó buenas sensaciones.

El resto no son garantía y se espera más de Cristopher Núñez, Wílmer Azofeifa, Warren Madrigal, Diego Campos y el mismo Anthony Contreras, quien no es nuevo, pero sí forma parte del cambio generacional.

- Incansable dolor de cabeza por el “9″ Copiado!

Si hablamos de un tema sin solución con Luis Fernando Suárez y mucho antes de él, definitivamente que es el puesto de “9″. Ojo: no pasa solo porque los que habitualmente ocupan el puesto no rindan, sino que el problema radica en que sea quien sea el que aparece como delantero, juega aislado y no lo habilitan.

Aguantar en soledad a toda la defensa rival es una tarea titánica y el centro delantero de Costa Rica se suele desgastar más corriendo a presionar o bajando a la zona media que atacando con el arco de frente. Anthony Contreras es la carta más recurrente, aunque le cuesta mucho al verse sin socios, mientras que Joel Campbell es una opción con mejores resultados, sin embargo, padece de lo mismo.

- Luis Fernando Suárez sin crédito Copiado!

Luis Fernando Suárez logró levantar a Costa Rica en una eliminatoria que parecía perdida y consiguió el boleto al Mundial de Qatar 2022, tras una segunda vuelta casi perfecta. Su labor hizo que lo renovaran hasta el 2026, pero los resultados en la Copa del Mundo (dos derrotas y un gane) y el apenas tener una victoria ante Martinica en lo que va del 2023, hicieron que perdiera todo el crédito.

El técnico está bajo mucha presión, ya se le ve desgastado y hasta perdió la ecuanimidad que le caracteriza. Por más que da explicaciones, los resultados no lo acompañan. Incluso, tras perder frente a Ecuador reconoció que a la Nacional le falta fútbol y es más por lo emotivo que suelen darse algunos resultados buenos.

- Los más esperados bajo lupa: Cristopher Núñez y Diego Campos aún desconocidos Copiado!

Luis Fernando Suárez acumula 107 convocados desde que tomó a la Selección a mediados del 2021, y hay dos nombres que se le pedían frecuentemente: Cristopher Núñez y Diego Campos. Sin embargo, ninguno de los dos dio respuestas en los fogueos previos a la Copa Oro.

Núñez fue estelar ante Guatemala y Ecuador, pero se le vio perdido como volante mixto, no tuvo el ritmo y la intensidad necesaria con pelota, mientras que en la marca fue deficiente. El futbolista del Lamia, de la primera división de Grecia, venía con mucha participación con su equipo y hasta fue de los más destacados en la campaña anterior, sin embargo, no se ha acoplado.

En el caso de Campos, apareció 45 minutos frente a los guatemaltecos y no tuvo más chances. Si bien se esforzó en el fogueo, sigue siendo un desconocido para el fútbol tico. Apenas suma un juego con la Nacional y en Costa Rica nunca actuó. Pese a que Suárez explicó que puede jugar en cualquier posición del ataque, como extremo le costó mucho.

- Nula respuesta de volantes centrales Copiado!

Con Yeltsin Tejeda y Youstin Salas fuera de la Selección por lesión, la pregunta es quién asumiría el puesto de recuperador. En los fogueos ante Guatemala y Ecuador se probó con Wílmer Azofeifa y Cristopher Núñez, luego con Roan Wilson y Núñez. Sin embargo, la constante fue la descoordinación en esta zona.

En ambos juegos los volantes centrales salían de su sector al mismo tiempo, no se entendían para presionar y, como consecuencia, dejaron desprotegidos una y otra vez a los centrales. Con pelota presentaron serias dificultades y hasta se les vio muy pasivos por grandes lapsos.

Otro aspecto es que Celso Borges arrastra una lesión en dos de sus dedos de la mano y esto lo limitó.

- Problemas serios con los laterales Copiado!

Por muchos años, Cristian Gamboa fue la gran solución para la lateral derecha de Costa Rica, pero en toda la era de Luis Fernando Suárez no ha estado. Mientras que por la izquierda Bryan Oviedo y Rónald Matarrita desaparecieron de las listas de Suárez, luego del Mundial de Qatar 2022.

El problema es que previo a la Copa Oro, Keysher Fuller y Carlos Martínez, las opciones por derecha, no se vieron nada bien en los fogueos, tuvieron serias deficiencias en la marca y más en la proyección.

En lo que respecta a la izquierda, Suhander Zúñiga padeció de lo mismo de Fuller y Martínez y ante la velocidad del rival la pasó mal. Por su parte, a Jefry Valverde se le dificultó mucho perfilarse para frenar a los adversarios y claramente no es especialista en la marca.

- Rendir al menos contra los del área Copiado!

El gran reto de Costa Rica ya no es solo superar a Estados Unidos, México o Canadá. Actualmente se pasan serios problemas con los rivales del área y es que en este 2023 ya se perdió contra Panamá en el Estadio Nacional (1 a 0), frente a Guatemala en fogueo (1 a 0) y no se puede olvidar que el partido ante Martinica, por la Liga de Naciones de Concacaf, se ganó con mucho sufrimiento (2 a 1) y jugando con un hombre de más por 55 minutos.

En la Copa Oro los obstáculos vuelven a ser los adversarios que antes se superaban sin tantos apuros: Panamá, El Salvador y Martinica. La exigencia es al menos pasar en el primer o segundo lugar del grupo C, aunque no hay nada garantizado.

- ¿Podrán los de siempre sostener al equipo? Copiado!

Kendall Waston, Francisco Calvo, Celso Borges y Joel Campbell son los grandes referentes de Costa Rica, pero ellos han soportado el peso de la Selección en las últimas dos eliminatorias y parece que deberán seguir haciéndolo.

En medio del recambio generacional, del que tanto se habla, aún no hay respuestas concretas de jugadores nuevos y por lo mismo, los de siempre deben poner el pecho. Sin embargo, Calvo y Campbell ya tienen 30 años y Waston y Borges están en los 35; es decir, ellos deberían ser más acompañantes de las figuras emergentes que tomen la batuta y no los grandes responsables de aguantar.

- ¿Hay esperanzas sin Keylor Navas? Copiado!

Nadie puede negar que Keylor Navas es un pilar en la Selección de Costa Rica y si se fue al Mundial de Qatar 2022 mucho se debe a sus tapadas y el liderazgo que impone. Sin embargo, desde el 2011 no asiste a una Copa Oro y para la presente edición emergió Kevin Chamorro como la alternativa en el arco.

Nadie compara a Chamorro con Navas, pero sí hay que resaltar que Kevin levantó la mano y a sus 23 años demuestra que puede con el peso del arco de la Tricolor. Su buen rendimiento lleva a pensar que en este departamento no hay preocupaciones y que está bien cubierto.