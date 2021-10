La tres razones por las que el peso de la Selección volvió a manos de los viejos héroes

Sin duda alguna se ganaron un lugar en la historia, al ser parte de la gesta más importante del fútbol de Costa Rica en el Mundial Brasil 2014. También tuvieron un rol protagónico para llegar a Rusia 2018 y aunque deberían de estar cerrando su carrera, hoy en día algunas de las figuras más emblemáticas volvieron a ser el soporte de la Selección en su camino hacia Catar 2022.

Bryan Ruiz no solo es el capitán de la Selección, sino que sigue marcando goles claves y levantó la mano en un momento crucial en la octagonal rumbo a Catar 2022. (JOHN DURAN)

Los datos son claros: 10 de los 11 jugadores con más minutos en la octagonal tienen 27 años o más (seis superan los 30). Incluso, solo siete de los 25 futbolistas utilizados por Luis Fernando Suárez en la eliminatoria están por debajo de los 24 y ninguno es titular indiscutible o ha destacado hasta ahora. VEA: tabla con detalle por jugador abajo.

Es más, Keylor Navas (34 años), Bryan Ruiz (36) y Celso Borges (33) tienen con vida a la Nacional gracias a sus tapadas salvadoras o sus goles, en lo que va de las cinco fechas eliminatorias. Otro detalle es que ante las bajas de Joel Campbell por lesión y José Guillermo Ortiz por la covid-19, se recurrió a dos veteranos de mil batallas: Álvaro Saborío (39) y Christian Bolaños (37).

Ante esto, hay dos preguntas que saltan de inmediato: ¿por qué los experimentados siguen cargando con la Tricolor? ¿qué pasa con los jóvenes?

[ Selección llama a dos veteranos para partido ante Estados Unidos ]

Tres razones explican claramente lo que ocurre: nunca se cuajó el recambio combinando los novatos con los consolidados para darles rodaje en partidos, ausencias en mundiales menores cortaron el crecimiento de juveniles y cambios de técnicos en la Mayor dejaron sin espacio a Suárez para pruebas.

El primer punto tiene un origen claro y es que tras finalizar la participación en Rusia 2018 era el momento indicado para probar, dar espacio a los nuevos talentos, pero llevarlos de la mano con los líderes e invertir tiempo para amalgamarlos, sin importar los resultados. Así lo explicó el entrenador Johnny Chaves para La Nación.

“Hay algo claro, nunca se quiso hacer una renovación y tampoco se optó por combinar a lo mejor de los grupos emergentes con los de más rodaje. El proceso de estos tres años tras el Mundial era para que los nuevos jugaran muchos partidos y se consolidaran con los de experiencia, pero los llamados a los juveniles fueron asilados, se les metió directo en la competencia por puntos y se les exige mucho, pese a que no se dio el espacio adecuado para que se integraran”, señaló el técnico de Grecia.

[ El detrás de cámaras en el tapadón de Keylor Navas para salvar a la Selección ]

Chaves resaltó que ahora se piensa que talentos como Jimmy Marín, Rándall Leal o Luis Díaz no levantan la mano y no rinden lo que se espera, sin embargo, a su parecer no es esto lo que ocurre y tampoco es que no tengan calidad.

“Lo que ocurre en la Selección va en contra de la tendencia del fútbol mundial. Se logró algo con un grupo, pero se debía renovar, porque el fútbol cada vez es más rápido y más dinámico. En el fútbol actual la edad promedio de los equipos es de 24 años, pero el recambio se hace con un buen lapso de tiempo y nosotros no lo ejecutamos. No se les incluyó y tampoco se les desarrolló a lo largo de tres años con experiencias, para que en el momento justo de la eliminatoria pudieran integrar un grupo con los de más recorrido”, agregó.

El segundo factor es que entre el 2011 y el 2019 Costa Rica no acudió a tres mundiales Sub-17, tres Sub-20 y dos Juegos Olímpicos. Únicamente participó en la India 2017 (Sub-17) y en Corea del Sur (Sub-20).

Es decir, el proceso de los menores se cortó y vieron truncado su crecimiento en una edad clave para sumar recorrido y aprendizaje.

“Los mundiales menores son para potenciar los próximos talentos. Hay selecciones con camadas muy buenas y Costa Rica ha fallado en la presencia en mundiales infantiles y juveniles, que eran experiencias muy buenas para que estos muchachos moldearan su calidad y carácter en grandes competencias”, destacó el analista.

Sin tiempo para solucionar

Luego de desperdiciar tres años claves para generar el recambio y con la inestabilidad que se vivió en un banquillo de la Selección por el que pasaron tres entrenadores, el último timonel en ocupar el puesto se quedó sin tiempo para probar y mucho menos para dar espacio a los más jóvenes.

Luis Fernando Suárez asumió sin que Gustavo Matosas o el propio Rónald González le dejaran tres, cuatro o cinco valores emergentes que estuvieran listos para encarar las eliminatorias como figuras.

A raíz de esto, no le quedó más que darle la responsabilidad a los de experiencia y en momentos críticos como los que se viven, con más razón se inclinó por veteranos probados, que por talentos en proceso de consolidarse.

[ Uno a uno de la Selección ante El Salvador: ‘El gane fue más de carácter, intensidad e individualidades’ ]

“A los emergentes les ha costado mucho, pero es porque no se les integró en un tiempo determinado y cuando se tenía espacio para hacerlo. Vino Matosas y optó por los de experiencia para llegar a resultados, luego estuvo Rónald y se dio algo similar. No hemos podido conformar una Selección consistente y más allá de que se tiene esperanza en los jóvenes, no se les ha integrado como se debía y ahora menos por la premura”, recalcó Johnny Chaves.

Chaves enfatizó: “Por lo cerrada que está la eliminatoria, parece que la tónica de Suárez será apoyarse en los de experiencia y darle poco espacio a los jóvenes, porque hay mucha urgencia. Quedó claro que Suárez apuesta también por la experiencia y así se vio contra El Salvador y lo ratificó con el llamado de Saborío y Bolaños, con quienes debe tener un plan específico para el juego contra Estados Unidos, porque son diferentes a los que tiene en la convocatoria”.

El propio Suárez defendió que las figuras de siempre juegan de memoria, se conocen a la perfección y se saben el juego, por lo mismo dan un plus y seguirá apostando por ellos. Ahora la clave será ver si los consolidados soportan el ritmo frenético de la octagonal y dan una clasificación más a Costa Rica.