La Selección Nacional le pone freno a la algarabía y la ilusión

Los jugadores de la Selección Nacional celebraron a lo grande la victoria 1 a 0 sobre Canadá en el primer partido de la triple fecha eliminatoria que terminará el camino a Catar de la Concacaf. (Rafael Pacheco Granados)

El grupo de la Selección Nacional sabe que está en un buen momento. El cuadro patrio ha ganado 13 de los últimos 15 puntos disputados, sin embargo esa euforia a lo interno es manejada con cuidado, de hecho se prefiere que no exista, ya que faltan los dos partidos que determinarán la presencia en Catar 2022.

Aunque la Nacional tiene en el panorama como rival a un plantel que ya matemáticamente está eliminado como El Salvador, el conjunto dirigido por Luis Fernando Suárez no quiere entrar en una zona de confianza.

Costa Rica por fin alcanzó zona de repechaje; el cuadro patrio en la actualidad es cuarto de la eliminatoria con 19 puntos, mientras Panamá es quinto con 18. Si la selección finalizara en esa posición entraría a partido de repesca por un lugar en la copa del orbe.

En este momento, el conjunto dirigido por Luis Fernando Suárez depende de sí mismo para acceder al menos al repechaje, pero un traspié o descuido ante El Salvador o Estados Unidos puede traerse todo abajo.

“Cuando empezó la segunda vuelta, Panamá estaba cinco puntos arriba o con seis de ventaja; hoy tenemos un punto delante de ellos. Eso ha sido muy interesante por todo lo que nos propusimos desde el principio. Lo que yo quiero es decir que no te puedes ahogar llegando a la orilla, si ya hiciste 13 puntos de 15 pues tenés que terminar bien... Hoy el jugador debe saber que esto no se ha terminado y no se ha clasificado al Mundial. Faltan partidos, estrés... Hay que estar preparado para ello”, aseguró Luis Fernando Suárez después del triunfo ante Canadá.

Por su parte, Bryan Ruiz, capitán del plantel, fue enfático en la previa del cotejo con El Salvador sobre que el rival ahora es más peligroso porque jugará sin presión y con el deseo de simplemente arruinar la fiesta costarricense.

Si la Nacional pierde o empata con los salvadoreños, el conjunto tico perderá todo el terreno que ganó, más si Panamá logra sacarle un buen resultado a Estados Unidos.

“Desde hace rato veníamos de una situación complicada, gracias al esfuerzo hemos logrado tener el cuarto lugar momentáneo. De nada sirve proyectar lo que queremos si no conseguimos el resultado contra El Salvador”, fue enfático Bryan.

“Estamos felices por lo que hemos hecho hasta ahora, con los pies en la tierra, pero sabiendo que este es el partido más importante y el más difícil”, finalizó Ruiz.

Costa Rica y El Salvador chocarán a partir de las 3:05 p. m. en el Estadio Cuscatlán.