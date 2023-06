La Selección Nacional de Costa Rica recibe a un jugador como invitado especial en su entrenamiento

A Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional, se le vino a la cabeza un nombre. Pidió que contactaran al jugador y lo tuvo en el entrenamiento con el equipo patrio.

Se trata de Gino Vivi, un atacante de Los Ángeles Galaxy, equipo de la MLS, quien es costarricense y nunca ha tenido la oportunidad de ser parte de la Tricolor.

Gino Vivi, un joven de 22 años, dejó nuestro país hace tres años y medio para iniciar su aventura deportiva, la cual coronó con la firma de un contrato como jugador profesional de Los Ángeles Galaxy.

“Estaba en casa y recibí un mensaje de Diego Brenes (Director de selecciones Nacionales) en el que me preguntaba si estaba dispuesto a venir a entrenar, porque el profe (Luis Fernando Suárez) quería conocerme y que me integrara al grupo”, le dijo Gino a Yashin Quesada, periodista de Radio Columbia.

Vivi añadió que después de conversar con Brenes, solo deseaba que pasaran las horas para unirse a la Selección.

“Tomé la invitación con demasiada emoción, me costó dormir por la emoción de estar aquí. Es un sueño de niño compartir con todos los jugadores y ver cómo me recibieron es un sueño hecho realidad”, aseguró Gino.

Gino Vivi sabía que el combinado nacional estaría en Los Ángeles y que este jueves enfrentaría a Guatemala en un amistoso a las 9 p. m., hora de Costa Rica, pero ni imaginaba que iba a entrenar con el equipo.

Gino Vivi entrenó el martes con la Selección de Costa Rica y lo hará este miércoles también. El jueves irá a ver como aficionado el partido ante Guatemala.

“Vi que la Selección venía a Los Ángeles y que iba a tener un fogueo. Estaba contento porque podía ir a ver al equipo al estadio del Galaxy, donde estoy jugando, y fue una sorpresa. No me esperaba que me llamaran”, opinó el joven.

En Costa Rica, Vivi jugó en ligas menores con Saprissa desde los 11 hasta los 18 años. Recordó que en esa época conoció a Warren Madrigal y a Aarón Suárez, también compartió con Diego Campos, pero nunca había tenido la oportunidad de estar con la Tricolor.

“Me sentí a gusto en el grupo, súper cómodo. Me preguntaron cómo llegué al Galaxy y en la cancha todo se sintió súper normal. Voy a estar en el partido como aficionado”, expresó Gino, quien calificó como una bendición su paso al Galaxy, donde ya ha jugado algunos minutos con el plantel.

Gino Vivi tuvo el primer contacto con Luis Fernando Suárez y los jugadores y se trazó como meta regresar, ser convocado de manera oficial y jugar con la Selección Nacional.