La Selección Femenina se juega el pase al Mundial ante Trinidad y Tobago

La Selección Femenina vuelve a escena en el Premundial de Concacaf, encuentro que de terminar con victoria le daría el pase al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

El partido es a las 5 p.m. contra Trinidad y Tobago en el Estadio Universitario en Monterrey, informó la Federación de Fútbol. Las caribeñas fueron goleadas 6 a 0 por Canadá en el duelo inaugural, por lo que el triunfo o el empate prácticamente clasificaría a las ticas a la Copa del Mundo, aunque habría que esperar el resultado del choque de las 8 p.m. entre las escuadras de Canadá y Panamá.

📹 @fedefutbolcrc 🇨🇷 logró sus primeros tres puntos en #CWC 2022 al vencer 3-0 a la Selección de @fepafut 🇵🇦



🗒️ El resumen del partido 👉 https://t.co/j3omzKj7JC



¡Disfruta de los mejores momentos del partido! ▶️ pic.twitter.com/CkiJfGqKVV — Concacaf W (@ConcacafW) July 6, 2022

En conferencia de prensa que organizó la Concacaf, Amelia Valverde, entrenadora de la Selección Femenina, dejó claro que no se confían y esperan ser tan ofensivas, como ante Panamá.

¿Cómo veremos a la Selección contra Trinidad. Será ese mismo sistema ofensivo que mostró ante la representación de Panamá y le permitió imponerse 3 por 0?

Es la línea que hemos intentado seguir, pero todos los partidos son diferentes. Todos los rivales son diferentes y nos demandan diferentes circunstancias o situaciones, esperemos el día de mañana poder hacer un análisis bastante bueno y ojalá podamos encontrar espacios, oportunidades y poder ser lo más contundentes posibles, al final de cuentas lo que nos interesa es el resultado.

[ La Selección Femenina arrancó bastante fuerte ]

¿La victoria ante Panamá les permite alguna relajación?

Como grupo no nos damos el permiso de absolutamente nada. Salimos con la convicción e intentamos preparar el partido para ganar, gracias a Dios las cosas salieron bien y así fue. El más tres que tenemos en puntos y goles no nos relaja en ningún sentido.

Estamos buscando estar en un estado de alerta importante y de activación óptima, hemos trabajado la parte física, la parte técnica, la parte táctica.

Costa Rica inició con goleada de 3 por 0 el premundial de Concacaf ante Panamá. Raquel Rodríguez abrió la cuenta para las nacionales, que este viernes a las 5 p.m. se enfrentan a Trinidad y Tobago. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

¿Físicamente cómo está el plantel?

Todo el equipo está bastante bien, iniciamos con el protocolo de recuperación de todos los factores que podemos controlar, aquí juegan ciertos factores externos como el calor y la humedad. Ante Panamá se sentía y la verdad que estaba bastante caliente y contra Trinidad vamos a un escenario similar por la hora, pero el grupo está bien, hemos hecho lo posible para recuperarlas.

¿Qué significa para usted clasificar al mundial, tomando en cuenta que en el pasado ha recibido críticas y hasta se ha pedido su salida?

Esto es así, es alto rendimiento, es la Selección Nacional, hemos tenido un proceso largo, han sido muchos partidos posterior a la eliminatoria anterior y hemos intentado aprender de ello y corregir lo que debíamos corregir. Si las cosas no se dieron bien es porque algo no hicimos bien. No es nada personal, representamos al país con mucho orgullo y estamos claros que aún no hemos ganado nada, toda la energía está puesta en el encuentro.

¿Ya definió la alineación?

Aquí lo importante es que todas las jugadoras están bien y están a disposición y como lo he mencionado en otras ocasiones si están en esa lista final de 23 jugadoras, es porque tienen toda nuestra confianza como cuerpo técnico y no tenemos la menor duda de que puedan competir bien.