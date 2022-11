La Selección de Costa Rica debe estar atenta con Pedri, el cerebro español que quiere festejar por partida doble

El 23 de este mes cuando la Selección de Costa Rica enfrente a España en el debut del Mundial de Qatar, debe estar atenta a todos los integrantes de la ‘Roja’, pero especialmente en Pedro González López.

El famoso Pedri, sí, famoso aunque solo sea un güila de 19 años. Un chiquillo, quien es titular en el Barcelona y es el cerebro dentro de la cancha de la selección española.

Pedri tendrá dos motivos para buscar la victoria frente a la Tricolor, primero porque ese juego marcará su debut en un Mundial Mayor, segundo porque dos días después cumple años y qué mejor para él, festejar los 20 años con un triunfo en una Copa del Mundo.

Con 16 años debutó en el 2019 en el fútbol profesional de España y hace dos años y un mes jugó su primer compromiso con el Barcelona, en ese entonces se veía desgarbado, frágil, muy frágil, apenas pesaba 60 kilos. Hoy ganó peso, masa muscular, intensidad en su juego, experiencia, en la báscula ya suma 66 kilos y se convirtió en un Pedri determinante.

En Qatar está llamado a crecer sin techo y se marcó como objetivo ser más decisivo en el último cuarto de cancha. A eso apunta, porque entre más logre definir, mucho más lejos estará de su defecto deportivo: “no me gusta perder, soy un mal perdedor. Nunca juego con el Pedri de FIFA porque lo manejo fatal y me desespero. Dispuestos a perder, prefiero hacerlo con Messi o Cristiano Ronaldo”, le mencionó el futbolista a la revista de moda masculina ICON.

“Tenemos un equipo joven y muy competitivo", dijo Pedri, quien dos días después de enfrentar a Costa Rica en Qatar, festejará su cumpleaños número 20.

Pedri gobernará el centro del campo de la selección española en el Mundial de Qatar 2022. Como lo hizo en la Eurocopa y los Juegos Olímpicos en el 2021, el seleccionador le dará las llaves de la sala de máquinas junto a, previsiblemente, Sergio Busquets y Gavi.

Pedri recordó cuando en el 2010, tenía solo ocho años y observó a España coronarse Campeón del Mundo en Sudáfrica, “me enloquecí con el gol de Iniesta. Mentiría si dijera que no lo he pensado”, anotar en una final de la Copa del Mundo.

Esa idea le pasa por la cabeza, no se obsesiona, solo espera el momento, el pitazo inicial y después ir encarando el Mundial.

“Hay que jugar el primer partido, luego el segundo y seguir así hasta donde seamos capaces de llegar. Si es a la final y la acabamos ganando, no me importará quien marque el gol de la victoria, porque me volveré incluso más loco que con el gol de Andrés”, destacó el joven.

Pedri es uno de los jugadores con más potencial en el fútbol español y una de las realidades más importantes en los últimos años: su consolidación en la élite en apenas dos años es absoluta.

De boca de Pedri

Gol: “El gol se entrena y se busca, pero no se aprende”.

Jugar FIFA: “Nunca juego con el Pedri del FIFA porque lo manejo fatal y me desespero, dispuestos a perder, prefiero hacerlo con Messi o Cristiano Ronaldo”.

España: “Tenemos un equipo joven y muy competitivo. Ya en la Eurocopa del verano pasado hicimos un gran partido en las semifinales contra Italia, y estoy seguro de que si no hubiésemos perdido por penales hubiéramos ganado la final, porque íbamos como un tiro”.

Argentina, Francia y Brasil: “Messi sigue siendo el mejor. Va a jugar con Argentina su último Mundial y hará todo lo posible para ganarlo. Francia y Brasil son dos selecciones muy rodadas y que tal vez estén un poco por encima del resto”.

Frenkie De Jong en el Mundial: “Él me dice siempre que le hace muchísima ilusión jugar esta Copa del Mundo, que tienen un equipo muy fuerte y van a dar la campanada. Yo ya le he dicho que no se olvide de nosotros”.