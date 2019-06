“A la hora de la realidad y el juego, vemos cómo el rival nos hizo retroceder y más bien nos complicó las cosas. Para el sistema que él está jugando (4-1-4-1), los jugadores que iniciaron ayer me parecen que no son los ideales, porque al estar Celso en medio de las dos líneas de cuatro, la línea que tiene al frente, no es de jugadores tan técnicos, poseedores y pasadores de balón como para proyectarse y conectar más con Mayron George, que lo vi un poco aislado y hasta el final del partido cambió el parado táctico y agrupó dos delanteros natos”, mencionó el extécnico de Limón FC.