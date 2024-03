La Selección de Costa Rica va creciendo y deja ver una columna vertebral

La Selección de Costa Rica mostró personalidad ante Argentina y es un equipo que va creciendo. Sin embargo, aún debe entender que hay mucho camino por recorrer para llegar al alto nivel.

Manfred Ugalde fue uno de los puntos más altos de la Selección de Costa Rica en el fogueo ante Argentina. El delantero anotó y fue un dolor de cabeza para la defensa. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

El fogueo fue muy bueno, porque le permitió a los futbolistas ticos jugar a un gran ritmo internacional y probarse. Se vieron superados por muchos lapsos, pero sacaron una buena actuación, tuvieron personalidad y se comportaron a la altura.

A nivel defensivo la exigencia fue altísima y la Selección fue ordenada y tuvo para atacar por momentos gracias a las buenas transiciones y el sistema. El técnico Gustavo Alfaro incluso pudo probar a ciertas figuras en puestos claves, como Brandon Aguilera, Fernán Faerrón, Haxzel Quirós y Ariel Lassiter. Con partidos como estos el entrenador se da cuenta quiénes están listos y quiénes no.

Finalmente, hay que destacar que de a poco la Tricolor dejó ver una columna vertebral con niveles sobresalientes: Keylor Navas, Julio Cascante, Francisco Calvo, Orlando Galo y Manfred Ugalde.

De pie ante don Manfred Ugalde pic.twitter.com/F6LPkmHMfW — TD Más (@tdmas_cr) March 27, 2024

En el resto de puestos las figuras que están deben dar algo más o hasta hay espacio para que otros irrumpan.

Calificación y análisis de los jugadores de la Selección de Costa Rica:

- Keylor Navas (9):

Fue punto altísimo con sus tapadas determinantes, evitó goles, dio seguridad en la salida y mostró aplomó. Transmitió liderazgo y ordenó a sus compañeros.

- Julio Cascante (8):

Ha madurado mucho, fue oportuno en el juego aéreo, tuvo buenas coberturas, referenció a los delanteros y los incomodó. Realizó buenos cortes.

- Fernán Faerrón (7):

Muy atento en la marca, con buenas coberturas y bien posicionado. No le pesó el partido y mostró personalidad, no se achicó. Fuerte, pero limpio en su juego.

- Francisco Calvo (7):

Defensivamente estuvo muy concentrado, se le vio certero en la marca y ordonó a la defensa. Sin embargo, abusó de la conducción y perdió balones, con lo que dejó espacios.

- Orlando Galo (7):

Tuvo que hacer mucho desgaste con grandes recorridos, porque estuvo más solo al no tener a otro volante central de marca. Bien posicionado, hizo coberturas correctas y con personalidad. Puede dar más con balón.

- Brandon Aguilera (5):

Le costó mucho encontrar el balón, defender no es su fuerte y no aportó en ataque. No es la posición en la que mejor se ve, porque llega a destiempo y se desgasta. No se tuvo posesión y esto le pesó.

- Haxzel Quirós (7):

Fue creciendo en el partido, porque le costó mucho en el inicio ante un rival de altísimo nivel, como Alejandro Garnacho. Poco a poco se recuperó y no bajó los brazos, sino que supo aguantar, salvó un gol y se fue atreviendo a pasar al ataque.

- Ariel Lassiter (5):

Cometió errores defensivos, porque por más que juega este puesto de volante lateral en la MLS, no es su fuerte. Le cuesta la marca, perdió balones en salida por arriesgar de más y le costó perfilarse. No le ayudaron y cuando pasó al ataque no regresó correctamente.

- Álvaro Zamora (7):

Se esforzó mucho, mostró personalidad, presionó y trató de asociarse con Manfred Ugalde, tal y como se vio en el gol. Le cuestan las labores defensivas, pero dejo ver control en un juego difícil.

- Jossimar Alcócer (6):

Su participación fue más defensiva, se mostró solidario, colaboró siempre para cerrar espacios, pero en ataque no aportó e incluso no pesó con duelos y en el uno contra uno.

- Manfred Ugalde (9):

Punto muy alto. Es un jugador que sabe salir del área, no es el típico “9″ que espera, sino que contribuye. Mostró personalidad para luchar contra defensores fuertes y de oficio. Ganó duelos cubriendo el balón y sacando faltas. En el gol dejó ver lo que es un delantero de actualidad, con buena conducción y anticipación.

- Jefferson Brenes (6):

Con la pelota le costó, porque había mucha presión y la Selección no tenía la pelota. Entró para ayudarle a Galo a cerrar el centro y darle una mano a los centrales.

- Warren Madrigal (5):

Cuando ingresó Costa Rica estaba sometida por completo ante el dominio de Argentina. No pudo asociarse con el delantero y generar en ofensiva.

- Elías Aguilar (5):

Le cuesta mucho este tipo de intensidad y más aún cuando no se tiene el balón y hay que enfocarse en tareas defensivas. Lo colocaron por un costado y ahí se pierde.

- Anthony Contreras (-):

Ingresó muy tarde en el partido como para mostrarse y pesar. Se pudo ver muy poco de él.

- Joseph Mora (-):

No tuvo minutos para mostrarse. Entró en el cierre del partido y prácticamente que no tocó balón.