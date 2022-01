No había terminado el partido de Costa Rica ante Panamá y el jueves en la noche ya circulaba en redes sociales un meme que con pocas palabras describe muy bien el papel de Joel Campbell en la Selección Nacional, dando a entender que el delantero se encarga de todo en el conjunto tricolor. No es literal, pero se acerca mucho a la realidad.

En momentos donde el colectivo es insuficiente, se necesita de figuras como las del atacante, sacando faltas donde nadie las veía posibles, robando balones, desesperando a los rivales y llevando encima el peso de una ofensiva raquítica. La Tricolor ganó con aportes individuales y el más evidente fue el de Joel.

Eso me pone a pensar en aquella verdad casi absoluta de que el fútbol es un deportivo colectivo. Y sí, ¿quién podría refutarlo? En la teoría y a como fue concebido, es un deporte que necesita más de una persona para jugarse, pero actuaciones como las de Campbell ponen de manifiesto como muchas veces ese equipo sin uno de los once no sería nada.

La ‘Sele’ sería poco o nada sin Joel Campbell. Ante Panamá sucedió así, y aunque también tuvo el respaldo de José Guillermo Ortiz para crear la jugada del gol y el tino de Bryan Ruiz para estar donde debía, sin Joel esa jugada ni siquiera hubiera existido.

Pero no hablo solo de la parte ofensiva, Campbell incluso aparecía cuando tocaba defender. Si en algún momento de su carrera se le criticó falta de ganas, seguramente en esta eliminatoria ya pagó cualquier deuda. Así como lanzó centros a sus compañeros, corrió al otro lado de la cancha para impedir el remate canalero.

Luis Fernando Suárez debe estar muy agradecido de tener a Campbell, incluso más que la afición. Porque no nos engañemos, esta Selección no cambia, es un equipo sin ideas y aferrado al sueño del mundial gracias a su corazón... La ‘Sele’ sigue siendo la misma, Joel Campbell también.

