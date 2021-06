“Está el caso de Manfred Ugalde, si jugó en un equipo con las exigencias de Saprissa y respondió, ¿por qué no se le dio la oportunidad constante en selección? ¿cuál es el miedo de que tenga 19 años? A veces pasa por otras decisiones, no sé. Cuando no está dentro no está claro, pero es un ejemplo de que no se le abrió un espacio a un muchacho que podía haber jugado respaldado por los mayores y pudo haber llegado con rodaje a la eliminatoria”.