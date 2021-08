La ‘Sele’ apuesta por la ilusión de la juventud y la ambición de sus figuras maduras

Bryan Ruiz practica junto a Francisco Calvo en el Proyecto Gol. Bryan Ruiz practica junto a Francisco Calvo en el Proyecto Gol. (Fedefútbol.)

Luis Fernando Suárez corre contra el tiempo.

El estratega colombiano de la Selección Nacional es consciente desde el primer minuto en que fue nombrado al mando del cuadro patrio, de que él no tendría chance para trabajar, porque sus periodos de concentración serían apenas los necesarios para hacer grupo fuera del campo y recuperar luego de los partidos.

Ante esto, Suárez no ha escondido una y otra vez que le da muchísima importancia a la parte emocional de sus futbolistas, de su grupo.

El estratega ha insistido en que este puede ser su punto a favor para sobrepasar rivales en el camino eliminatorio, además de una fortaleza importante en un momento en el que Costa Rica carece del trabajo en cancha que todo timonel quisiera.

Ante esto, el DT apostó para los primeros tres juegos eliminatorios por un grupo de jóvenes que no esconde su ilusión por luchar por su primer mundial, además de una acumulación de figuras maduras que todavía tienen la ambición por seguir en el primer nivel futbolístico.

Por ejemplo Rándall Leal, Jimmy Marín, Ariel Lassiter, Manfred Ugalde, Aarón Cruz, Fernán Faerron, José Mora, Manfred Ugalde, Rándall Leal, Alonso Martínez, Jurguens Montenegro, Jefferson Brenes, Jewison Bennette y Kenneth Vargas tendrán su primera vez en eliminatorias.

Pero también hay otros hombres acostumbrados a estas luchas como Keylor Navas, Leonel Moreira, Giancarlo González, Kendall Waston, David Guzmán, Bryan Oviedo, Rónald Matarrita, Joel Cambpell, Bryan Ruiz, Celso Borges y Francisco Calvo, entre otros.

Los más nuevos no esconden su deseo por demostrar, hacerse un nombre y ganarse un lugar en la Copa del Mundo.

“Venir a la Selección es una bendición, tomo esto como una responsabilidad y ahora enfocados en el jueves. Siempre venir lo pone a uno contento, muy feliz”, describió Leal.

El volante del Nashville de la MLS contó que aunque este es el primer contacto con el cuerpo técnico liderado por Suárez, él se siente muy conforme con el trato que ha recibido ya que cuando nació su hijo recibió el aval para ausentarse de la Copa Oro.

“La verdad no hemos hablado mucho, pero el apoyo que me dieron con lo de mi bebé fue muy motivante para mí y eso me tiene muy contento”, profundizó.

Otro de los juveniles que no ocultaron su felicidad fue Fernán Faerron, zaguero de Alajuelense.

“Gracias a Dios por estar aquí y mi primer llamado en la Selección Mayor. Esto es paso a paso, Panamá es lo que viene, estamos preparándonos con confianza para sacarlo adelante”, detalló.

En el caso de los de experiencia, Óscar Duarte explicó que son conscientes del cambio que está sufriendo el grupo y eso habla bien del fútbol nacional.

“Bastante bien que vengan jóvenes y pues los de experiencia, eso quiere decir que lo están haciendo bien, aquí lo más importante es lo que hagamos todos como equipo.

“Yo creo que es importante, cuando llegamos jóvenes pues había gente que nos ayudó con consejos, ahora que estamos del lado de experiencia pues debemos trabajar con fuerza”, recalcó.

Sobre lo que se puede topar ante una fecha que pondrá a Panamá, México y Jamaica de frente, el zaguero fue claro en que será duro, pero la Selección tiene que sacar su mejor versión.

“Todas las selecciones han mejorado mucho y se ha visto como ha cambiado todo, esto aumentará el nivel de exigencia y debemos seguir trabajando”, finalizó.

Costa Rica se las verá con Panamá el jueves a las 7:05 p. m.