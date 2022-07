La reveladora imagen del camerino de la Selección Femenina al quedar fuera de los Olímpicos

El decaimiento era enorme, se sentía un aire de angustia y culpa. La escena se vivió en uno de los vestuarios del Estadio BBVA en Monterrey, México, donde minutos antes la Selección Mayor Femenina perdió la posibilidad de tener alguna opción de clasificar a los Juegos Olímpicos en París 2024.

“El camerino estaba muy golpeado, la verdad es que yo hasta me preocupé de ver la tristeza que encontré en el vestuario cuando entré”, manifestó Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

“Melissa Herrera estaba desconsolada ofreciendo disculpas por haber fallado un gol", recordó Rodolfo Villalobos. (AFP)

Costa Rica disputaba ante Jamaica el tercer lugar del Campeonato de la Concacaf, el tercer puesto juega un repechaje en setiembre contra Canadá, segundo de la competición, quienes definirán el boleto a los Juegos Olímpicos, pero las ticas cayeron 1-0.

“Melissa Herrera estaba desconsolada ofreciendo disculpas por haber fallado un gol. Desconsolada, pero estaba desconsolada”, recordó Villalobos, quien agregó que tanto él como Amelia Valverde, entrenadora de la Tricolor, intentaron levantar el ánimo de las jugadoras.

“Yo le hablé al camerino, les dije ‘muchachas de aquí nos vamos con un mundial (Costa Rica clasificó al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023), o sea no podemos irnos de esta forma’”.

Rodolfo Villalobos expresó que la tristeza era enorme y es que en los 90 minutos reglamentarios, sobre todo en el primer tiempo, las muchachas tuvieron un par de ocasiones claras para anotar y fallaron.

“Créanme de verdad, el camerino estaba golpeado, estaban muy tristes. Amelia y yo tuvimos que hablarles, porque sinceramente no sé qué hubiera pasado si no clasifican al Mundial, seguro no podemos traerlas de México”, opinó Villalobos, quien consideró que la prensa se centró en quedar fuera de la olimpiada y no en que se clasificó a la Copa del Mundo.

“Es hora de que los medios de comunicación le den crédito al fútbol femenino. No se fue a las olimpiadas y esa es la noticia y se dejó de lado la clasificación al Mundial. A veces somos un poco mezquinos en reconocer el trabajo y la clasificación que ellas lograron”, comentó el jerarca federativo.

Villalobos destacó que la Selección Femenina debe disputar los boletos a las diferentes competencias mundiales en una confederación muy complicada, porque están las campeonas del mundo y las monarcas olímpicas.

“Hay una diferencia marcada que se ha ido reduciendo. Uno trata de explicarlo, no es un tema de conformismo, es realidad. Jamaica y Haití se han acercado, ya no se dan esas diferencias marcadas de 7 a 0. Debemos procurar acercarnos a ellos (Estados Unidos y Canadá)”, afirmó Villalobos, quien ve una ventaja para tratar de aproximarse a las norteamericanas, y es que ambos equipos no van a crecer más.

“Las de Estados Unidos y Canadá no van a subir más porque están en la parte alta. Ya esos equipos tocaron techo, medalla de oro, son campeonas mundiales, o sea son potencias en el fútbol femenino”.

“Nosotros tenemos que ir acortando el camino, pero acortarlo es un proceso largo y de crecimiento. ¿Por qué Jamaica y Haití se han vuelto fuertes?, porque sus futbolistas juegan en Francia e Inglaterra. Además el roce que tienen y la parte física les ayuda. Debemos procurar que nuestras jugadoras puedan llegar a ser en algún momento profesionales y dedicar todo su tiempo al gimnasio, a la preparación, a los entrenamientos, la nutrición, el descanso, todo es parte del proceso y hacemos un esfuerzo por lograrlo”.

Rodolfo Villalobos añadió que para el Mundial del próximo año se reunirá con Amelia Valverde para definir el plan de trabajo y preparación con la idea de que el equipo llegue de la mejor manera posible.