La revelación del Puntarenas F.C. explica por qué desechó a los ‘grandes’ y se quedó en el Pacífico

Anthony Hernández consiguió montarse en el último vagón de la Selección Nacional para pelear por ser la sorpresa de la lista a Qatar 2022. El extremo de Puntarenas F.C. ve por el retrovisor y todavía le cuesta creer todo lo que ha vivido: vestir la camisa patria y ser deseado por los grandes del país.

Aunque no reveló los nombres de los planteles que lo quisieron, el futbolista porteño aceptó que tuvo conversaciones no solo con un club, sino con varios, pero al final él tenía muy claro lo que quería. La Nación conoció que uno de los que pujó fuerte por él fue Liga Deportiva Alajuelense.

Para Anthony la parte salarial no fue primordial, ya que buscó mantener su proceso de crecimiento en un punto de equilibrio, con la clara meta de seguir sumando minutos como titular.

De hecho, el puntarenense reveló que cuando habló con los equipos tradicionales, él prefirió pedirles tiempo.

“La verdad tuve muchos equipos interesados en mí. Hablamos pero no se llegó a nada, yo quería seguir con Puntarenas pero para seguir jugando, porque ellos me han dado mucha oportunidad”, añadió.

El futbolista agregó que no duda de sus condiciones para jugar en Alajuelense o Saprissa, pero por el momento que está viviendo prefiere mantenerse en un club que le permita tener una estabilidad emocional. Puntarenas cumple con este requisito.

En el último campeonato, el atacante fue pieza determinante de Puntarenas y jugó 1.047 minutos en 14 encuentros.

Ahora, el deportista se centra en la Selección Nacional donde espera terminar de mostrarse para entrar en la lista a Qatar 2022.

“Yo la verdad he venido trabajando con los pies en la tierra, yo me lo esperaba, pero no es fácil estar acá. Si a uno lo traen acá es porque le ven potencial”, recalcó.

Anthony llegó a la Selección Nacional como una de las sorpresas del último llamado cuando la Tricolor enfrentó a Corea del Sur y Uzbekistán, con gol incluido ante este último; el buen nivel del puntarenense hizo que Luis Fernando Suárez apostara por él como titular.