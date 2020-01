"Siempre me refiero a que analizamos lo que hicimos en temas de preparación, qué no nos gustó, por qué el desenvolvimiento del grupo no fue el mejor, sobre todo ante Jamaica. Creo que tomamos precauciones, decidimos cambiar a nivel de metodología de entrenamiento, la propuesta, lo que queríamos que se viera en el terreno de juego", comentó días atrás.