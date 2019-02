“De lo que hablamos me dijo que él también conocía la filosofía del fútbol italiano, por lo que sabía que en Italia se practicaba un estilo que él sentía no permitía explotar mis condiciones, luego me dijo que en México me podía ir mejor por el estilo de fútbol ofensivo y vertiginoso. También me comunicó que León es un gran equipo y ciudad, eso me terminó de convencer”, dijo el jugador en entrevista con La Nación.