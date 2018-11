Otra de las preocupaciones se da con la salida del experimentado Christian Bolaños (34), quien fue el dueño de la titularidad en los últimos ocho años. Las variantes no dan claridad: Johan Venegas (29) ocupó el sitio por lapsos y no convenció, Daniel Colindres (33) no llegaría a Catar y Rodney Wallace (30) se vio relegado a la suplencia. Barlon Sequeira (20) es una promesa y Dylan Flores (25) puede ser rescatado.