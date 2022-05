La historia detrás del día en que Luis Fernando Suárez rechazó dirigir a Colombia

Luis Fernando Suárez pasa sus mañana en el Proyecto Gol y luego descansa en su casa. (Lilly Arce Robles.)

Todo técnico sueña con dirigir a la selección de su país, pero no todos reciben la oportunidad. Luis Fernando Suárez, cuando daba sus primeros pasos como timonel, recibió el chance de dirigir a la selección de Colombia, pero después de analizarlo mucho decidió declinar de la oportunidad.

Suárez, hoy con camino recorrido, recuerda aquella decisión como una de las más oportunas de su vida.

El ‘DT’ es enfático en que no se arrepiente de lo sucedido, porque aunque no lo han vuelto a llamar de la Federación de Colombia, sabe que actuó responsablemente.

[ Luis Fernando Suárez se siente realizado en Costa Rica pero en su mente la renovación ni siquiera se asoma ]

Suárez recién había conseguido su primer título como monarca del fútbol cafetero, y recibió una llamada de la Federación para hacerse cargo del combinado absoluto.

El estratega entró en una disyuntiva, porque la ilusión lo invadía pero también su sentido de responsabilidad lo frenaban.

[ Selección de Costa Rica al fin conoció fecha y hora del repechaje para el Mundial ]

“En ese momento yo era consciente de que no podía ni tenía la capacidad para hacerlo (tomar la selección de Colombia). Yo dije no porque no era capaz de dirigir una selección, yo apenas estaba siendo campeón por primera vez con Atlético Nacional y solo por ese hecho me llamaron para ser ‘DT’ de Colombia y dije: no, no soy capaz”, reveló.

Al afirmarle que no cualquiera rechaza esa tentación, el timonel aseveró:

“No cualquiera, pero sí una persona inteligente y tomé una buena decisión. Yo hablé con cinco amigos y les pregunté y todos estuvimos de acuerdo en que no era el momento”.

Luego, Luis Fernando Suárez tomó la selección de Ecuador y la clasificó para el mundial de 2006; después asumió Honduras y la llevó al de 2014, y ahora sueña con alcanzar su tercera presentación en una copa del orbe con Costa Rica.

Consultado sobre qué pasaría si lo llama su ‘Madre Patria’ a trabajar para ella, el estratega solo respondió:

“Uno siempre tiene que representar bien la Madre Patria y eso es lo que hago. Siempre me dicen que represente bien al país y siento que eso es lo que estoy haciendo en este momento en Costa Rica”, concluyó.