Esta pregunta no es para mí, estoy hay que consultárselo a los directores de la Federación. He sido muy honesto con mi trabajo, tenemos todos los campos cubiertos, vamos a los estadios, investigamos, compartimos con los futbolistas, hacemos seguimientos, entregamos informes, trabajamos con la tecnología. Hacemos todo lo que podemos, pero si se da otra decisión, no me compete. Lo que me toca como entrenador lo estoy haciendo. Dichosamente hasta setiembre es la eliminatoria, tenemos unos partidos más y hay tiempo para consolidar.