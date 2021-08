La convocatoria de Luis Fernando Suárez sorprendió hasta las lágrimas

Kenneth Vargas con sus hijos. Cortesía. Kenneth Vargas junto a su hijo del mismo nombre y su hija, Kristell. Fotografía: Cortesía Kenneth Vargas junto a su hijo del mismo nombre y su hija, Kristell. Fotografía: Cortesía

Kenneth Vargas fue un jugador que marcó historia con Saprissa, Herediano y Santa Bárbara, sin embargo luego de su paso por estos planteles a inicios de los 2000, el futbolista ahora vive el deporte con más tensión porque su hijo, del mismo nombre, es quien intenta abrirse el lugar en el fútbol.

El 26 de agosto del 2021 es un día que entró en la historia de este padre como uno de los más felices de su vida, porque su hijo fue convocado por Luis Fernando Suárez para jugar con Costa Rica en la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022.

La alegría del padre fue tal que cuando escuchó el nombre de su pequeño en la lista tuvo que hacer un alto a sus labores, agarrarse la cabeza, restregarse los ojos y secar las lágrimas que llenaron su rostro.

Kenneth no se lo esperaba. De hecho es honesto y acepta que la noticia fue una sorpresa total porque su hijo apenas hace las primeras armas en la Primera División.

“Me dieron escalofríos, de todo y terminé sentado llorando. La convocatoria no me la esperaba sinceramente, no porque él no tenga condiciones, sino porque apenas viene haciendo las primeras armas en Primera y hay muchos jugadores de más trayectoria”, afirmó.

El orgulloso padre explicó que en medio de la euforia lo primero que hizo fue llamar a su hijo; no obstante, el celular de Kenneth estaba completamente bloqueado por gente que también quería contactarlo.

Casi una hora después fue que se dio la esperada conversación entre los dos Vargas. Ambos, ya más tranquilos, pero con la alegría notoria en el tono de voz.

“Yo le dije que siempre humilde, que iba a llegar muy lejos y que eso es un premio a el esfuerzo por lo que para seguir ahí debía continuar esforzándose”, manifestó.

La tranquilidad del papá de Kenneth es que su hijo siempre ha tenido muy claro su norte y además sabe cómo debe comportarse para tener réditos en la vida.

“Él es muy centrado y muy casero y un amante del fútbol y yo sé que él va a llegar más lejos. Aparte, salió al papá”, agregó entre risas.

“Si está ahí es por condiciones, ojalá que lo aproveche al máximo. Él conoce a los de Heredia porque estuvo entrenando un año con ellos; entonces va a llegar un poco más tranquilo”, enfatizó.

Ahora ‘Kenneth padre’ se alista para una experiencia nueva: ver a su hijo con la camisa de la Nacional. El exjugador es claro en que el fútbol ahora lo disfruta diferente, ya que los ojos de padre cambian todo.

“Desde que él juega en ligas menores es totalmente diferente para mí porque me pongo súper estresado, nervioso, pero es bonito verlo jugar y verlo crecer como futbolista”, finalizó.

Kenneth Vargas deberá pelear por un puesto en el once estelar de Luis Fernando Suárez con Joel Campbell, Jonathan Moya y Manfred Ugalde, todos legionarios que componen la parte ofensiva del cuadro patrio para los partidos eliminatorios contra Panamá, México y el combinado de Jamaica.