Como si los costarricenses fuésemos idiotas, justificó su decisión como “un acto de responsabilidad: no quería perjudicar al equipo”. ¿Pretenderá por ventura que lo aplaudamos y añadamos su efigie al Monumento a la Patria? Alguien se refirió a su “cobarde responsabilidad”. No existe tal cosa: es una contradicción en los términos, una antinomia: por definición, la cobardía es irresponsable. La valentía no consiste en no sentir miedo (solo los tarados no experimentan miedo en situaciones de estrés) sino en vencer el miedo.