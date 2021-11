Keylor Navas: ‘Todos queremos estar en el Mundial y hay que hacer un esfuerzo’

Keylor Navas ya está en Costa Rica y se puso a las ordenes de la Selección Nacional, para afinar su proceso de recuperación y estar listo para el partido eliminatorio del próximo martes ante Honduras (7:05 p. m., en el Nacional).

“Vengo con ganas de recuperarme bien y estar en el partido. Todavía me duele el codo, no me siento al 100%, pero evolucionamos bien, hablé con el entrenador para ver si podía estar en el partido y apoyar. Todos queremos estar en el Mundial y hay que hacer un esfuerzo”, dijo el meta a su llegada.

Además, añadió que: “Me tengo que seguir recuperando en Costa Rica. Me quedé en París para tener la mejor recuperación posible, los mejores tratamientos y ahora tengo fe de llegar al partido, pero no es seguro”.

Navas se iba a perder los choques frente a Canadá (viernes, 8:05 p. m.) y contra los catrachos por un problema en su codo, tras el partido que tuvo el fin de semana ante el Bordeaux, pero el arquero tuvo una evolución favorable y pidió al técnico Luis Fernando Suárez que lo convocara.

El propio Suárez catalogó lo que hizo el meta como una clara señal de compromiso y destacó su actitud en beneficio del grupo.

Inicialmente un sector de la afición criticó en redes sociales que el Halcón no estuviera en un momento crítico para la Tricolor en la octagonal. Sin embargo, el cancerbero reiteró su deseo y ganas de aportar.

“Estoy contento de estar en la Selección, es un orgullo y algo bonito. Quiero seguir sumando y espero que sean muchos partidos más (tiene 99 juegos y llegaría a 100 ante la H). El Mundial es el sueño de todos, hay que sumar y hacer las cosas en positivo en todos los sentidos para ayudar. Si no puedo ayudar dentro de la cancha, lo voy a intentar hacer desde afuera”, recalcó.

El “1″ del PSG tuvo palabras fuertes para quienes lo cuestionan cuando no puede venir a la Tricolor por problemas de dolencias y catalogó de mentirosos a los periodistas que ponen en duda sus deseos de vestir la camiseta de la Sele.

Es más, invitó a los comunicadores que dudan para que realmente investiguen y no le generen un mal ambiente.

“La lengua no tiene hueso y la gente habla de más. A muchos periodistas se les sale lo aficionados y pierden su ética, porque lo que dicen son puras mentiras. No se dan cuenta que lo que digan o escriban mucha gente lo puede creer y esto lo que hace es generar un mal ambiente. Es más, no aportan nada positivo a la Selección”, dijo muy molesto.

Sobre el tema recalcó que ese grupo de comunicadores “deberían replantearse las cosas, porque al igual que dicen que hay futbolistas que deben ser más profesionales, ellos también deberían ser más profesionales en su trabajo e investigar. Nada cuesta investigar un poco y conocer la realidad de las cosas antes de decir puras mentiras”.