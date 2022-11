Keylor Navas ‘recibió un favor’ al quedar excluido del juego del PSG

La expectativa que existía con la posibilidad de que Keylor Navas jugara este domingo con el PSG se esfumó por completo. La decisión tiene pros y contras, pero si analiza el panorama completo y en frío, esta vez más bien Christophe Galtier le hizo un favor al tico.

¿Por qué? Navas viene saliendo de una lesión y es mejor que el costarricense de una vez se concentre única y exclusivamente en lo que será el Mundial de Qatar 2022.

Había una ligera duda de si Galtier optaría por darle unos minutos al guardameta nacional antes de su viaje para integrarse a la Selección de Costa Rica en Kuwait, a pocos días de la Copa del Mundo.

Esa fue la sensación que quedó en la previa del duelo del PSG ante el Auxerre, pactado para este domingo, a las 6 a. m. (hora de Costa Rica).

No era una suposición sin fundamento. Lo que pasa es que Galtier respondió una pregunta sobre si Keylor Navas podría ser titular este domingo.

“Veremos en qué estado se encuentra en relación a las molestias que tiene. Esperaremos al último entrenamiento para ver cómo se recupera de su lesión”, apuntó Christophe Galtier.

No dijo que sí, pero tampoco que no. Eso ya daba para pensar, porque no hubo una respuesta tajante del técnico del PSG.

Y en realidad ese no es estilo del hombre que se plantó firme desde que se encaprichó y dijo que su portero número uno es el italiano Gianluigi Donnarumma.

A partir de entonces, solo juega el europeo, mientras que Keylor Navas quedó relegado a la suplencia.

El guardameta nacional en esta temporada no ha tenido un solo minuto con el cuadro parisino. El tico no juega con el PSG desde mayo pasado.

La última vez que Navas estuvo presente en un partido oficial fue en el repechaje, cuando la Selección de Costa Rica derrotó 1 a 0 a Nueva Zelanda en Doha y obtuvo su clasificación para el Mundial de Qatar.

“Sé que se está preparando seriamente para el Mundial con su selección, de la que forma parte aunque no juegue con nosotros”, añadió Galtier, en relación a un Keylor Navas que aunque no juega, se entrena al máximo para llegar lo mejor posible a la cita planetaria.

Todo quedaba en el aire, era un verdadero enigma. Sin embargo, la duda se disipó este sábado, cuando el PSG publicó la lista de convocados para el juego de este domingo. Entre los elegidos no aparece el nombre de Keylor Navas.

El Halcón se integrará a la Sele sin gozar de minutos en su club, pero la buena noticia es que se recuperó de la lesión en la espalda que lo aquejó días atrás.

“Keylor ha estado parado un tiempo en las últimas 10/15 jornadas. El viernes retomó los entrenamientos colectivos con nosotros”, dijo Galtier en su comparecencia del viernes.

El PSG pregona que dentro de su constelación hay doce estrellas que estarán en el Mundial de Qatar.

Se trata de los franceses Presnel Kimpembe y Kylian Mbappé; el argentino Lionel Messi, los brasileños Marquinhos y Neymar, el costarricense Keylor Navas y el marroquí Achraf Hakim.

Así como los españoles Pablo Sarabia y Carlos Soler; aunado a los portugueses Danilo Pereira, Nuno Mendes y Vítor Ferreira.

“Por supuesto, esta semana ha sido especial. Tenemos algunos jugadores que están contentos después de ser llamados para la selección y otros que están decepcionados y tristes por no estar allí”, indicó Galtier.

Y añadió: “Los que irán están confundidos con esta competición, pero desde que estamos en el campo todos están centrados en el mismo objetivo y en preparar el partido contra el Auxerre”.

El técnico del PSG reconoce que son muchos los futbolistas que su equipo aporta al Mundial y eso implica que para este parón, tiene que manejar muy bien al resto del grupo.

“Nos reuniremos el 5 de diciembre en el Centro de Entrenamiento”, subrayó Galtier.

Con el Mundial encima, es lógico que cualquier futbolista piense en no perderse la anhelada cita.

“La relación es muy directa entre nuestro cuerpo médico y el de las distintas selecciones. Todo el mundo está pendiente del estado físico de cada jugador, ya que intercambiamos mucho”, citó Galtier.

Vaticinó que para este domingo tendrán que jugar siendo lo más libres posible desde el punto de vista mental, aunque también entiende que eso no es fácil.

“Nuestros jugadores son los mejores competidores y atletas. Por supuesto, pueden tener un pequeño miedo a lesionarse, pero creo que este miedo está mucho más presente en el entorno del jugador que en la cabeza del jugador mismo”, meditó.

La Federación Costarricense de Fútbol tiene previsto que sea este lunes cuando Keylor Navas se integre al campamento de la ‘Sele’ en Kuwait.

El equipo patrio se mantendrá ahí. Antes de viajar a Doha para arribar a territorio mundialista, la ‘Sele’ se fogueará el 17 de noviembre contra Irak, en Basra.

Al día siguiente, la delegación nacional abordará un chárter para decir presente en el Mundial de Qatar 2022.

El estreno de la Selección de Costa Rica en la Copa del Mundo será el 23 de noviembre contra España (10 a. m., hora nacional). El 27 de noviembre será el juego frente a Japón (4 a. m.) y el duelo ante Alemania está programado para el 1°. de diciembre (1 p. m.).