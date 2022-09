Keylor Navas no estará en gira con la Selección Nacional de Costa Rica y Aarón Cruz se mete en lista sin jugar

La Selección Nacional enfrentará a República de Corea el 23 de setiembre y a Uzbekistán el 27 de setiembre, ambos en suelo surcoreano. El técnico Luis Fernando Suárez dio a conocer los convocados este viernes para estos fogueos previos al Mundial de Qatar 2022 y la principal sorpresa fue la ausencia de Keylor Navas y el llamado de Aarón Cruz.

🇨🇷 Estos son nuestros convocados para los amistosos en la República de Corea el próximo 23 y 27 de septiembre.



Navas no participa con el PSG y pese a esto, el timonel decidió no citarlo. Sobre esto, recalcó que “si a alguien no tengo que probar es a Keylor”.

En lo que respecta a Cruz, no disputa un partido oficial desde el 31 de julio, cuando se lesionó ante Puntarenas FC y tuvo que salir de cambio. Es más, el meta apenas tiene tres partidos en el Torneo de Apertura 2022. Kevin Chamorro tomó el lugar de estelar de Saprissa y pese a que Aarón volvió y está disponible, hoy en día es suplente en el Monstruo.

“Esto demuestra la confianza que el profesor Suárez le tiene a Aarón, como yo también le tengo. Me parece que el profesor Suárez por ahí lo está determinando, yo lo haría también, si tengo a alguien de confianza que no juega en su equipo y sé lo que me da en la Selección, por qué no lo voy a llamar. Muchas veces le damos énfasis, que no es una cosa menor tampoco, al ritmo de competencia, pero cuando no lo tiene pareciera que el tipo no viene ni a entrenar, o sea son 90 minutos a la semana que se juega, pero no es para rasgarse las vestiduras, si no juega no lo vamos a convocar”, comentó el timonel de la S, Jeaustin Campos sobre el llamado.

Con estos amistosos la escuadra patria empezará a prepararse para Qatar 2022. Dentro de los citados también destacan los nombres de Patrick Sequeira del Lugo de España, Roan Wilson de Grecia y principalmente de Anthony Hernández del PFC y Álvaro Zamora del Monstruo, estos últimos dos están por primera vez en la Sele y en un llamado del colombiano.

Así mismo, sigue sin aparecer con el cafetero el lateral Cristian Gamboa, quien se perdió toda la eliminatoria y tomando esto como precedente, difícilmente esté en la justa mundialista, pese a que es muy regular en Alemania. Otro que se perdió el llamado fue Dorian Rodríguez, quien recibió elogios del estratega de la Nacional, pero tiene un castigo de tres juegos tras el último Campeonato Sub-20 de Concacaf 2022 y por lo mismo no lo citaron.

Suárez ya había adelantado que para estos duelos de setiembre es muy poco el tiempo que tenemos y el viaje es largo. Ante esto, los citados llegarán el domingo al Proyecto Goal, viajarán el próximo lunes y tendrán una escala de casi 12 horas en Los Ángeles, por lo que realizarán una práctica en suelo estadounidense y luego emprenderán el traslado a tierra asiática.

El conjunto patrio está en el Grupo E del Mundial, junto a España, Alemania y Japón. Los nacionales debutarán contra los españoles el 23 de noviembre a las 10 a. m. El segundo partido será el 27 de noviembre frente a los japoneses, a las 4 a. m., mientras que el tercer y último duelo será frente a los teutones, el 1 de diciembre a la 1 p. m.

La Selección también tendría dos partidos de preparación en noviembre. Preliminarmente se habla de que uno será con Turquía, en Turquía, y otro probablemente ante Arabia Saudita en Emiratos Árabes Unidos.