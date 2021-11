Keylor Navas llegaría a 100 juegos aunque la FIFA diga lo contrario

Keylor Navas saludó al público cuando finalizó el único juego que ha ganado Costa Rica en la actual eliminatoria: ante El Salvador. (JOHN DURAN)

Si Keylor Navas continúa con las sensaciones que tenía hasta este lunes por la tarde, será el titular de la Selección Nacional contra Honduras, este martes a las 7:05 p. m.

De esta forma, el guardavallas tico llegaría a los 100 juegos con la camisa patria, pese a que para la FIFA el nacional más bien sumaría 99, debido a que según el estadígrafo Rodrigo Calvo, la entidad que rige el fútbol mundial no toma en cuenta un encuentro por Copa Oro ante Guadalupe, el 19 de julio del 2009.

La FIFA no reconoce a Guadalupe como un representativo afiliado y Calvo aclaró que para que un jugador sea considerado centenario, debe ser en duelos oficiales. Ante esto el nacional llegaría a esa cifra para la entidad hasta el mes de enero, si disputa la fecha eliminatoria de ese momento.

Con la camisa de Costa Rica Navas debutó un 12 de octubre del 2008, cuando el timonel Rodrigo Kenton empezó a buscar un cambio generacional en el arco. Se dejó de contar con nombres como Álvaro Mesén, Ricardo González y Wardy Alfaro.

Desde entonces Navas ha sido pieza determinante para la Nacional siendo su punto de explosión Brasil 2014, cuando estuvo nominado al Guante de Oro de la cita del orbe y fue considerado como el principal pilar de la Costa Rica que alcanzó los cuartos de final.

Keylor también disputó la Copa del Mundo de Rusia 2018, además en 2009 consiguió el cuarto lugar de la Copa Oro.

Defendiendo la camiseta de todos, el Halcón se ha dejado tres trofeos de suma importancia: en Brasil 2014 Keylor fue considerado el Mejor Guardavallas de los partidos de la Selección ante Grecia, Holanda e Inglaterra.

En el 2009 con la Sele el tico arrasó en Concacaf porque ganó el Mejor Arquero de la Copa Uncaf, también el Mejor Portero de la Copa Oro y estuvo incluido en el Once Ideal del certamen de la región.

Ante la ‘H’ y en un encuentro determinante, el cuidapalos tendría su partido 100 en cancha, en una eliminatoria que está siendo diferente para él porque ha sido protagonista una y otra vez en los duelo que ha enfrentado.

Por ejemplo, en el primer cara a cara con los hondureños fue Navas el que consiguió evitar la derrota tica, cuando en el último minuto sacó un balón que iba a colarse en su ángulo derecho.

De igual forma ante El Salvador, en San José, el futbolista del PSG se encargó de salvar el 2 a 1 para Costa Rica cuando los salvadoreños se vinieron con todo en los últimos minutos del cotejo.

“Keylor impacta fuerte porque ha tenido actuaciones sobresalientes y ha dado puntos, ha hecho salvadas claves, eso es algo que tenemos grandes arqueros como Leo Moreira, pero el peso de Keylor es indudable”, explicó el entrenador Luis Marín al respecto cuando se confirmó que el arquero podría perderse la actual fecha eliminatoria por lesión.

Este martes más que nunca es un buen día para celebrar 100 partidos jugados aunque no sean reconocidos por la FIFA, Costa Rica necesita al mejor Keylor Navas para seguir con vida en la ruta a Catar que ha contado con más piedras que campos verdes.

“Al final yo siempre que he podido he estado en la Selección: para mí la Selección es una prioridad, pero muchas veces no puedo hacer magia y si tengo una lesión no puedo estar ahí. Es mi Selección, es mi orgullo, el que me diga que el orgullo no lo he defendido pues se equivoca. No solo en la Selección, sino en los equipos yo he mostrado a Costa Rica a nivel mundial, he intentado de mostrar mi país, los jugadores. Yo nunca le he dado la espalda a mi país”, aseguró Navas sobre la Sele en una entrevista con Yashin Quesada previo al inicio de la eliminatoria.