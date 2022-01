Keylor Navas, Joel Campbell, Francisco Calvo y hasta Luis Fernando Suárez se sacaron un 9

El entrenador de la Selección, Luis Fernando Suárez, tuvo muy buena lectura previo al juego y el planteamiento fue totalmente acertado. El equipo contó con mucho equilibrio, las líneas estuvieron muy juntas, bien posicionadas y hubo muchísima concentración para ejecutar lo que se le pidió a cada jugador.

La Selección de Costa Rica combinó experiencia con juventud para sacar un empate 0 a 0 en su visita a México, en el octagonal eliminatorio rumbo a Catar 2022. (Federación Costarricense de Fútbol)

Ya en el partido, se taparon los costados de México con extremos rápidos y con gran coordinación con el lateral, esto es ideal para el juego de transiciones que intentó Costa Rica. Además, fue un acierto utilizar a Joel Campbell como el “9″, algo que no es un descubrimiento, pero al jugar atrás y buscar la contra la Tricolor necesitaba a un futbolista que pivoteara y sostuviera el balón de espaldas, algo que no da José Guillermo Ortiz.

A esto hay que sumar que durante el partido la lectura de Suárez fue buena y debo decir que es el partido en el que he visto más concentrado y con más confianza al entrenador. Por ejemplo, el momento de los cambios y en específico las figuras que sustituyó y los que puso fueron muy buenas decisiones: Celso Borges ya no daba, Bryan Ruiz tuvo un rol importante para sostener y hasta se atrevió a colocar jóvenes debutantes en eliminatoria y en el Azteca, algo que no hace cualquiera.

Tácticamente es el mejor partido de Costa Rica con el colombiano, al punto que en el desarrollo del compromiso hasta modificó el parado y terminó con una línea de cinco, que no es nada extraordinario, pero estuvo atento para ajustar. Todo esto demuestra el conocimiento que ya tiene del fútbol tico, porque este modelo es el que históricamente más ha funcionado contra adversarios de más peso.

Me refiero más que todo al entrenador, pero sin dejar de lado la excelente ejecución del equipo, el sacrificio y el buen estado físico. Suárez acertó casi que en todo, hay evolución a nivel defensivo y se nota muy sólida esta línea. Hay que reconocerle lo que hizo, porque igual se le ha criticado mucho.

Análisis de cada jugador de la Selección

- Keylor Navas (9):

Absoluta seguridad y manejo de las situaciones de juego para pausar el partido y jugar rápido. Atento y con confianza, a un gran nivel como siempre.

- Keysher Fuller (7):

Mejoró con relación al partido anterior. Muy buen ida y vuelta, estuvo mucho más atento en la marca y recuperó bastante. Muy equilibrado y seguro.

- Bryan Oviedo (7):

Atento en la marca, en labores defensivas muy concentrado, con pocas faltas, sin perder duelos y muy coordinado con el volante. En ataque no aportó.

- Francisco Calvo (9):

Líder natural. Seguro, con gran nivel, bueno en la anticipación y en el juego aéreo. Bien posicionado para anticipar, con muy pocos errores al salir y madurez.

- Kendall Waston (8):

Su mejor partido en la eliminatoria. Enfocado y concentrado en la marca, perdió pocos balones, muy seguro e imponiéndose siempre por arriba y hasta por abajo.

- Youstin Salas (7):

Muy aplicado en la marca, con muy buenos recorridos y cuando tuvo opciones con pelota tuvo criterio. Destaco su personalidad en el juego en un campo complicado.

- Yeltsin Tejeda (8):

Sobresaliente en la marca, intenso, aplicado para cortar buenos avances y con mucho recorrido. Sacó el balón muy limpio y sin golpear de más.

- Celso Borges (7):

Muy buen partido hasta donde el físico le dio. Alimentó las contras, con mucha inteligencia, llegó una vez de sorpresa y pudo anotar. Le cuesta el regreso, pero se defiende con balón.

- Alonso Martínez (7):

Mejoró, porque tuvo las dos facetas: atacó con su velocidad, encontró espacios y ayudó mucho en defensa. Hizo diagonales importantes y solo le faltó definir.

- Joel Campbell (9):

Otro gran partido. Fue muy bien utilizado tácticamente, porque sostuvo, creó peligro, sacó muchas faltas, pivoteó, se tiro atrás, habilitó a los compañeros y filtró.

- Gerson Torres (7):

Con mucho esfuerzo en la banda y un ida y vuelta constante. Solidario, acompañó las ofensivas, ayudó regresando al bloque, se entendió muy bien con Fuller y sostuvo.

- Jeffrey Valverde (6):

No tuvo muchas opciones en ataque y su participación con pelota fue reducida por la situación del partido, pero ayudó a marcar, a contener y sacó faltas.

- Juan Pablo Vargas (7):

En el poco tiempo que le dieron se vio muy seguro, aplomado, oportuno y atento a tapar espacios. Se nota que es un jugador muy maduro y con mucho oficio.

- Bryan Ruiz (7):

Muy importante su aporte. Con su liderazgo, inteligencia y oficio ayudó al equipo en el orden táctico, a sostener y sacar faltas. Ayudó a respirar a la zaga y el rival lo respetó.

- Daniel Chacón (6):

Mostró personalidad, no se asustó pese a ser un juvenil, más allá de entrar en un momento difícil. Poca participación, pero bien posicionado para dar un mano.