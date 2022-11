Keylor Navas habla de Sergio Ramos, Karim Benzema y Mbappé previo a duelo ante España

¿Cómo está Costa Rica previo al duelo con España?

Muy bien, contentos, ilusionados porque es una oportunidad muy linda. Agradecidos con Dios. Estamos en un mundial y somos privilegiados.

¿Hubiera preferido abrir contra Alemania o Japón en vez de España?

Yo siempre trato de, como quien dice, afrontar todo como venga; eso nos tocó y solo queda disfrutarlo y hacerle frente para intentar ganar.

¿Ha visto a España?

Sí he visto, yo soy seguidor de España, tengo momentos lindos en España, uno ve los partidos de la selección española.

¿Sabía que Luis Enrique es streamer?

He visto que lo está haciendo, no he visto ningún video de él, pero sí sé que está de streamer.

¿Se molestaron en Costa Rica porque Luis Enrique los colocó en América del Sur?

Bueno yo creo que de mi parte cualquiera se puede equivocar, todos somos seres humanos. Él tuvo la humildad de ofrecer disculpas y ya está, no podemos aprovecharnos de un error de una persona para atacarlo, todos nos equivocamos en la vida.

¿Cómo se lleva con Luis Enrique?

Bien, yo no tengo problema con él. Solo hemos tenido relación de jugar en contra, así que no puedo decir lo contrario ni hablar de él si no hay relación, solo la del fútbol.

¿Cuál es el jugador determinante de España?

Yo creo que tiene muchos, España tiene el privilegio de dejar fuera a jugadores que cualquier selección se desearía y los que están dentro creo que pueden hacer la diferencia. Individualmente tiene jugadores buenos y es completa. Cuando hay una selección fuerte y con jugadores buenos, es difícil decir a este hay que respetarlo más. Si uno quiere ganar debe respetar a todos, a la selección que está al frente y luego pensar en ganar. Si uno piensa en cuidar más a uno que a otro, pues está mal porque hay que dar el 100% en todas las jugadas.

¿Le extraño que Sergio Ramos no esté en Qatar 2022?

Yo he tenido la oportunidad de estar con él y he visto cómo superó la lesión. Jugó todos los partidos. Si lo hubieran llamado a la selección no era loco, porque todos sabemos lo líder que es Sergio... Son situaciones que no están en el control de uno, pero sí está en condiciones para estar en la selección.

¿Fue decepcionante para él?

No sé hasta que punto, pero perderse un mundial es triste para uno, más cuando uno es competidor y profesional. Yo me imagino que sí tuvo que ser triste para él.

En España hay varios enfermos de la garganta. ¿Cómo están en Costa Rica?

De momento no, bien abrigados hasta el cuello. Ojalá no nos enfermemos por el bien de todos. Sí hay que tomar las precauciones del caso, pero si nos dimos cuenta del calor, el viento de la tarde, los cambios de temperatura son fuertes y ojalá no nos enfermemos.

¿Es más fácil ver a Mbappé y Benzema en Francia que en el Real Madrid?

No sé... Yo creo que de momento es más fácil en la selección. Lastimosamente Karim se lesionó y ojalá se recupere pronto por el bien de su selección y el fútbol.

¿Crees que se acabó el culebrón Mbappé - Real Madrid?

No tengo ni idea, eso lo pueden resolver o Mbappé o Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid) que son los involucrados. Todo lo que se diga será desde la gradería, pero uno no sabe qué está pasando adentro... En plan de amigos nosotros no hablamos de eso, lo que Florentino hable con él será entre ellos y en el vestuario no se habla de eso.