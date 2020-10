“Los porteros la tienen muy clara y saben que esa posición en nuestra Selección es muy competitiva. Yo no voy a engañar a nadie y siempre se los digo a todos. En esta posición tenemos a uno de los mejores porteros del mundo como Keylor Navas (PSG), también he usado a Esteban Alvarado (Herediano), está Leonel Moreira (Alajuelense) que no pudo estar y ya después vienen todos los demás porteros que tenemos”, manifestó el seleccionador patrio con mucha sinceridad.