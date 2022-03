Donde a la Selección de Costa Rica le llovían piedras ahora es bienvenida por Keylor Navas

Keylor Navas a su llegada a El Salvador saludó a aficionados. (Prensa Gráfica)

Antes para Costa Rica ir a El Salvador, Honduras, Guatemala y otras naciones era complejo. La Selección Nacional pasaba momentos de tensión porque el equipo patrio no era bienvenido en esas tierras. No faltaban los insultos y las populares ‘serenatas’ para evitar que el plantel pudiera dormir bien el día antes del juego.

La ‘Sele’ era recibida con piedras en los autobuses, además de gestos pocos amistosos (como posibemente le ocurría a todas las escuadras centroamericanas en las visitas dentro del Istmo); pero eso quedó en el pasado para la ‘Sele’.

El cuadro nacional pasó de ser un plantel ‘poco querido’ a ser el equipo que todos quieren en su nación, ya que lleva a un jugador que vistió la camisa del Real Madrid, que además ganó tres Ligas de Campeones y que ha sido un símbolo no solo para Costa Rica sino para Centroamérica.

Luis Marín, asistente técnico de la Selección Nacional en las etapas de Jorge Luis Pinto y Óscar Ramírez (2014 y 2018), explicó que él recuerda muy bien cómo era recibida Costa Rica previo a que Navas firmara por el Madrid y luego de que el tico fuera blanco.

“Recuerdo que para el 2018 los partidos que jugamos en Honduras y Panamá fue totalmente diferente a lo que vivimos nosotros como jugadores. El hecho de que él (Keylor Navas) fuera al Madrid hizo que todo cambiara, porque un equipo como el Real tiene muchos seguidores en el mundo y se ganó el cariño de todos los aficionados a ese equipo. Eso hizo que la apatía que tenían los hermanos centroamericanos hacia Costa Rica se fuera”, aseguró Marín.

[ Luis Fdo. Suárez explica cómo ideó la estrategia para la redención de Costa Rica ]

De hecho, Luis expresó que camino a Brasil 2014 cuando Costa Rica jugó con El Salvador en territorio cuscatleco, en la última fecha de la cuadrangular previa a la hexagonal, el ambiente fue muy rudo.

“A nosotros nos hicieron serenata, en el estadio fue complicado porque cuando íbamos en el bus llovieron piedras. Pero recuerdo que en la siguiente eliminatoria más bien la gente se ponía feliz porque Costa Rica llegaba”, mencionó.

“Recuerdo que con Honduras el estadio estaba lleno y cuando Keylor salió a calentar se levantó el estadio a aplaudir. Eso fue algo impactante por la rivalidad. La gente gritaba el nombre de Keylor y lo aplaudía... La figura de Keylor ha hecho que ese ambiente hostil ya no exista”, agregó.

El escenario que se vivió en el aeropuerto de El Salvador, donde niños esperaron al guardavallas para pedirle una fotografía o solicitarle un autógrafo, se ha hecho común en países como Honduras, México o Estados Unidos.

“Vea, yo me vine de mi trabajo a buscar el autógrafo, no me importa perder el trabajo porque ya tengo el autógrafo de Keylor Navas”, le comentó un aficionado salvadoreño a Deportes Repretel.

“No dimensionamos, hasta ahora hemos notado lo que significa Keylor, hemos sido muy injustos con él, hemos hablado muy a la ligera sobre él... Creo que no lo hemos valorado como se merece, cuando no esté él no será nada extraño que vuelvan las serenatas”, dijo Luis Marín.

Otra situación que se ha vuelto común en los partidos de la Tricolor es ver a jugadores de las selecciones rivales hacer fila para buscar la camiseta del arquero del PSG.

[ Así fue como el camerino de la Selección de Costa Rica sacó a Keysher Fuller del ‘bombazo’ por su error ]

“Ver a jugadores de otras selecciones hacer fila para hablar con Keylor es algo muy sencillo pero que dice mucho... él crea en todo el mundo lo que jugadores como Ronaldo o Messi han creado, son respetados y queridos por gente de todo el planeta”, analizó el excapitán de Alajuelense.

Michael Umaña, exdefensor de la Selección, quien compartió con Navas varios procesos tuvo su opinión sobre el tema.

“Para nadie es un secreto que las visitas de Keylor Navas a los países es algo muy gratificante, él se ha ganado ese respeto y le da valor a Costa Rica. La rivalidad sigue, también está la otra parte que es que todos quieren ganarle a Keylor, pero es claro que hay una admiración por él”, finalizó.