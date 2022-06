Keylor Navas asegura que la Selección no depende de él

Keylor Navas ya está en Catar; el arquero de la Tricolor afirmó sentirse muy contento, con muchas ganas y con la intención de llevarse la victoria el próximo martes frente a Nueva Zelanda (12 m.)..

En entrevista que le concedió a Yashin Quesada de Radio Columbia, Keylor dejó claro que el equipo no depende de él, que estar a 90 minutos de lograr el boleto al Mundial no ha sido únicamente por sus tapadas en los encuentros eliminatorios.

“Yo no he hecho ningún gol en la eliminatoria y sin goles no se ganan los partidos, entonces aquí todos somos importantes. Yo tengo muy buenos recuerdos de los compañeros cerrando, sacando el balón de la línea, otros haciendo un cierre de cabeza, el que hace un centro para la asistencia, para el gol”, dijo Keylor en su arribo a Doha, Catar.

En la Selección no se depende de Keylor, esto aseguró el arquero al arribar a Catar. "Esto es un trabajo de todos", dijo el guardameta. (Rafael Pacheco Granados)

El guardameta mencionó que probablemente en algunos compromisos puso de su parte, pero insistió que ha sido un trabajo de todos.

“Es una selección, si bien es cierto hay momentos que han sido claves y hemos podido ayudar al equipo, pero no quiere decir que sea solo yo. Hay un cuerpo técnico atrás, hay un montón de gente trabajando detrás de nosotros para que podamos llegar ciento por ciento a los partidos y sería muy injusto decir que una selección es solo un futbolista”.

Respecto al vital choque de repechaje ante Nueva Zelanda, Navas expresó que se enfoca en el triunfo.

“Vamos con todo, con muchas ganas, con tranquilidad, con ganas de disfrutar y ojalá que las cosas nos salgan bien y ganar ese partido”.

Se queda en el PSG

El futuro es un tema que Yashin Quesada no podía dejar de lado, pues el arquero posee contrato por dos años más con el PSG, hay equipos que lo han tentado, pero por sus palabras se desprende que no desea dejar París.

“Todo claro, estoy tranquilo, enfocado en la Selección, pero igual en mi club tengo dos años de contrato, entonces yo creo que eso habla por sí solo y seguir trabajando como siempre”.

Keylor destacó haber mencionado que no le gustó lo de la rotación de porteros, pero no quiere decir que exija la titularidad.

“Ahora estoy con la Selección y ya veremos qué pasa en el futuro. Yo siempre he sido un luchador, me gustan los retos y vamos a ver qué tiene Dios para mi vida. No estoy estresado, no estoy preocupado”.

“Ningún equipo asegura jugar, pero cuando uno es un jugador que compite y sabe que puede ser titular en todos los partidos, es normal que no nos guste una situación como la vivida el año anterior, pero para salir de un club deben pasar muchas cosas. No es tan fácil como vender un caballo, tome, lléveselo y chao”.

Keylor Navas añadió que tras descansar unos días llegó a Catar con ganas y mucha ilusión, y espera lograr el boleto al Mundial.

“Tuve unos días tranquilos para poder desconectar, yo creo que siempre es importante tener la mente lo más limpia posible. Compartí con mi familia y ahora con la Selección, ojalá ganemos”.

Tras el arribo de Keylor Navas, llegó la Tricolor que del aeropuerto se trasladó al hotel, donde los seleccionados cenaron y descansaron tras un largo viaje de 13 horas de Miami a Catar.