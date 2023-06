Kevin Chamorro no se olvida de sus momentos más oscuros al llegar a Saprissa

Hoy es bicampeón, titular indiscutible en Saprissa, seleccionado nacional y por si le faltaba algo, lo eligieron como el mejor portero del Torneo de Apertura 2022 y del Clausura 2023. Poco más podría pedir Kevin Chamorro, quien sin duda saborea el momento más dulce de su carrera.

Por supuesto, aquellos que han probado el amargor en el fútbol y han vivido momentos de gran frustración, difícilmente olvidan ese sabor tan peculiar y doloroso. Kevin mantiene los pies sobre la tierra y tiene muy presente que cuando fichó por la S (mediados de 2021), recibió muchas críticas y fue condenado sin siquiera recibir una oportunidad.

Lo más complicado para él fue forjar carácter desde la profundidad del banquillo o en la misma gradería, porque al llegar al Monstruo fueron escasas las oportunidades. Es más, durante el primer año con los morados únicamente apareció en seis partidos.

Kevin Chamorro mostró con orgullo los premios a mejor portero del Apertura 2022 y Clausura 2023. El arquero de Saprissa no escondió su felicidad, en la gala de Unafut. (Rafael Pacheco Granados)

“El jugador necesita minutos y si no se tienen, con qué confianza se va a rendir. Me tocó bastante difícil, porque cuando llegué de San Carlos estuve casi año y medio sin jugar. Igual, nunca dudé de mis capacidades, tuve paciencia y dejé de lado las críticas. Me hice fuerte en lo mental con mi familia y con Dios. Trabajé a consciencia, sabía que mi momento iba a llegar y ahora es una realidad que estoy peleando un campo en la Selección”, contó el cancerbero.

Chamorro tuvo que trabajar muy fuerte en lo mental y hasta se aisló de las redes sociales, para no hundirse. Claro, uno de los aspectos que más le hacían sufrir era que su mamá sí veía y leía lo que los fanáticos decían de él.

“Sinceramente, casi no veo redes sociales. A mi mamá le he dicho más que no se meta a ver nada de prensa o de redes tampoco, porque ella era la que más sufría cuando me estaban acribillando, tiempo atrás. Cuando llegué a Saprissa estuve casi un mes o por ahí sin ver redes sociales, pero mi mamá era la que más sufría. Yo lo entiendo bien y sé como es, pero a la familia le cuesta esa parte”, añadió el estelar de los tibaseños.

En los instantes más difíciles no se dio por vencido y en la actualidad tampoco se siente por encima de nadie. El meta mantiene la humildad, según recalcó, y repite una y otra vez que su único objetivo no dejar pasar oportunidades para triunfar; justo como la que tiene hoy en día con la Tricolor, a las puertas de la Copa Oro.

Con carácter desde joven Copiado!

Kevin Chamorro debutó con 16 años con Carmelita y a tan temprana edad le tocó sufrir la tragedia de un descenso (2019). El meta apenas daba los primeros pasos y aún así, no se dejó vencer por un golpe que muchas veces marca a los futbolistas.

San Carlos le abrió las puertas y tuvo más minutos para convencer. Eso sí, el llamado de Saprissa lo sorprendió a él y a muchos más. Ante tal oportunidad, se puso el objetivo claro de aguantar todo lo que se le venía, ser paciente y ante la más mínima chance, lanzarse con todo.

Hoy en día, con 23 años, todos esos anhelos son realidad y ya prácticamente que nadie se atreve a cuestionarlo. Su nivel lo hizo ganar dos distinciones como mejor cancerbero y hasta tiene opciones de convertirse en legionario (alternativas en Turquía).

“Estoy tranquilo con lo de mi futuro, la verdad que no me precisa nada y mi mente está en la Selección y en la Copa Oro. No sé qué va a pasar con Keylor, pero si él no está, estoy preparado física y mentalmente para lo que venga... Es un momento importante para mi, a una corta edad tengo una gran vitrina y mi objetivo en la Selección es jugar. Si me necesitan, quiero aportar”, comentó.

Chamorro tiene proceso de selecciones nacionales y disputó un Mundial Sub-17 (India 2017). En marzo del 2023 debutó en la mayor y hay un consejo que dio Joel Campbell que no se le borra por nada: “Joel nos dijo, no hay que prestar la camiseta que le den a uno nunca”.