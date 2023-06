Kevin Chamorro dice estar cansado de perder y asume la culpa por el tercer gol de Ecuador

En la Selección Nacional, dejaron atrás las amargas experiencias vividas en los fogueos ante Guatemala y Ecuador, encuentros que terminaron con un flojo desempeño y derrotas para la Tricolor.

En la escuadra patria, buscan pasar la página y enfocarse en el choque del lunes, en el debut en la Copa Oro ante Panamá. Pero antes de hacer borrón y cuenta nueva, los seleccionados, entre ellos Kevin Chamorro, arquero de la Selección Nacional, reconocieron que en el camerino se hablaron fuerte sobre los errores cometidos dentro de la cancha.

“Cuando terminó el partido contra Ecuador (los sudamericanos ganaron 3-1), dijimos que no podíamos seguir perdiendo. Ese día no pude dormir pensando en los errores y en mis fallos. Soy consciente y autocrítico, reconozco que en el tercer gol pude haber hecho más”, dijo Kevin Chamorro en declaraciones a Radio Columbia.

LEA MÁS: Mauricio ‘Chunche’ Montero critica desempeño de la Selección Nacional

Kevin añadió que en el camerino los hombres de experiencia tomaron la palabra, enfatizaron los errores y se dijeron las cosas de frente.

“El camerino es íntimo, pero se dicen las verdades. Uno se cansa de perder y nos dijimos las cosas. Coincidimos en que no podemos seguir así. Debemos tener la humildad de reconocer las cosas, aceptar en qué uno se equivoca”, indicó Kevin.

Respecto al tercer tanto de Ecuador, Chamorro manifestó que quedó dolido y golpeado por la conquista, tanto así que Ricardo González, entrenador de porteros, llegó a preguntarle qué le pasaba. Kevin le hizo ver que estaba enfadado porque pudo haber hecho más para evitar la anotación.

“Ese gol fue mío. Fue una jugada en la que tampoco me voy a excusar. No sé si tenía a Kendall (Waston) y a un jugador rival de frente, y cuando veo, es un punto blanco de frente. Pude sacar el balón, pero perdí la visión por los dos jugadores de frente y cuando traté de reaccionar no pude. Terminé dolido porque no me gusta perder y si hay un fallo mío, eso me afecta más”, recordó Kevin.

Kevin Chamorro será el portero titular de la Selección de Costa Rica en la Copa Oro, algo que según dijo: "nadie se lo ha regalado". (Jose Cordero)

El portero hizo hincapié en que el grupo está unido y que aún hay tiempo para corregir antes de enfrentar a Panamá.

“Confío en las capacidades de los compañeros y sé lo inteligentes que son. Tienen su talento y lo van a poner al servicio del equipo. A nivel interno, somos muy fuertes y podemos cambiar”, dijo Chamorro.

Kevin se respalda en que pueden corregir gracias a los fogueos, ya que las dos derrotas les permiten analizar los fallos.

“Para eso son estos partidos, para tomar ritmo y en los entrenamientos afinar los detalles. Los fogueos son para verlos después en video, recalcar en qué fallamos. Confío en los compañeros y sus capacidades. Esperamos que el lunes todo salga bien. La primera consigna es sumar tres puntos ante Panamá”, indicó Kevin, quien agregó estar listo para ser titular en la Copa Oro.

“Se la responsabilidad que tengo, vamos a representar al país y nadie me ha regalado nada. Si estoy aquí es por méritos propios”.

La Selección Nacional debutará en la Copa Oro el lunes contra Panamá. El viernes 30 se enfrentará a El Salvador y cerrará la fase de grupos el 4 de julio contra Martinica.