Kendall Waston reveló cuál es su futuro en la Selección Nacional

Disputó dos mundiales, Rusia 2018 y Qatar 2022. ¿Pero se ve Kendall Waston en una nueva Copa del Mundo, quizá en el 2026?

El defensa, quien fue llamado por Luis Fernando Suárez para disputar la Liga de Naciones ante Martinica y Panamá, le dio su respuesta a la prensa durante la atención de la Tricolor a los medios de comunicación en el Proyecto Gol.

“Hay Kendall para rato. Me siento bien y siempre va a ser para mí un honor representar a mi país”, dijo Kendall con una enorme sonrisa.

Al ser consultado si le gustaría estar en el proceso del nuevo Mundial, respondió que sí y que espera estar muchos años en la Tricolor.

“Sí, yo voy a estar, no siento que me falten menos de dos años para jugar, me quedan más. Dios primero y esa es la mentalidad que tengo”.

Waston añadió que en cada convocatoria de la Selección, siente ansias por escuchar su nombre.

“Siempre que hay un llamado está ese mariposeo en el estómago porque uno quiere aportar, uno quiere estar y voy a darlo todo en el rol que me toque”, comentó el defensor.

Respecto a lo que se viene, los choques, el sábado de visita contra Martinica y el martes de la otra semana en el Estadio Nacional ante Panamá, Kendall opinó que son rivales con distintos estilos de juego, pero buscarán priorizar las ideas del cuadro patrio.

“Juegan muy distinto, pero le vamos a dar prioridad a lo que nosotros queremos. Obviamente siempre hay que estudiar al rival, verle las fortalezas y debilidades, pero el 80 o 90 por ciento está enfocado en lo que queremos jugar y la manera en que vamos a presionar”.

El defensa añadió que son dos partidos fundamentales y deben ganarlos.

“No hay más allá. Tuvimos una pérdida en Panamá y no queremos otra derrota. El profesor ha sido claro que la responsabilidad es de todos, aquí no importa la edad, o el roce en la Selección. Lo bueno fue ver el entrenamiento del lunes, se notó buena dinámica y quien agarre las ideas lo más rápido posible se le van a facilitar las cosas”.

Kendall destacó que en el plantel existe una mayoría de jugadores que han estado juntos, saben el planteamiento táctico y lo que le gusta a Luis Fernando Suárez para encarar estos partidos.