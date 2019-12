“Llegué al país, traté de conseguir entradas para la final y no pude... Hay equipos masculinos que ni siquiera llevaron a 5 mil personas y cuando vi casi a 18 mil en la final me llené de orgullo. El fútbol femenino se ha dado a respetar y el país nos respondió, espero que no sea la única oportunidad que ellas jueguen así. No importa que no sean los 17 mil, pero que se tenga público. Lo único con lo que soñamos al salir en el estadio es ver a gente apoyándonos”, añadió Herrera, quien participa en el Stade de Reims de la División 2 de Francia.