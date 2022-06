Jugador que lloraba por quedar fuera de lista en Sub-15 y Sub-17 entró en la más importante de la Mayor

El rostro de felicidad y orgullo de don Bernabé Aguilera y de doña Mariela Zamora no sale de la mente de Brandon Aguilera. (Rafael Pacheco Granados)

Brandon Aguilera estaba a punto de abordar el avión de la ‘Sele’ y caía en cuenta de que su realidad actual siempre la soñó, pero era algo que hasta poco veía lejano.

El mediocampista de 18 años recordó que en diciembre estaba jugando las finales del alto rendimiento con Liga Deportiva Alajuelense y en este momento es uno de los elegidos para encarar la misión repechaje con la Selección Mayor de Costa Rica.

“Es algo increíble, jamás me lo hubiera imaginado. Hace seis meses o menos estaba jugando finales de alto rendimiento y ahora gracias a Dios se me da la oportunidad de estar aquí. Es algo que para mí representa mucho y para las personas que estuvieron ahí en momentos difíciles. Es parte de lo que se merecen ellos”, expresó Brandon Aguilera.

De inmediato se le venían a la mente esos duros momentos en los que lloraba y su mamá, Mariela Zamora, también sufría y derramaba lágrimas al verlo así, desconsolado, sufriendo porque había quedado fuera de lista en la Selección Sub-15 o en la Selección Sub-17.

Ella era la que no lo dejaba rendirse, la que siempre ha estado ahí, guiándolo por una línea estricta para que no se descarrile.

Verlo en la Mayor fue un momento de gran emoción para ella, para el papá del futbolista, don Bernabé y también para el hermano del jugador, Dylan.

Pero la verdadera explosión de felicidad en la familia Aguilera Zamora ocurrió cuando se confirmó que Brandon estaba en la lista de 23 futbolistas que afrontarán el repechaje del 14 de junio, en Catar, contra Nueva Zelanda.

Fue todo un acontecimiento en la casa del volante creativo y esa mezcla de orgullo y felicidad reflejados en el rostro de sus papás es una imagen que no sale de la mente del futbolista.

Pero eso tampoco lo saca de lo que hoy es lo más importante, ese partido del martes de la próxima semana, en el que Costa Rica irá en busca del último boleto disponible al Mundial de Catar 2022.

El jugador que es considerado como el sucesor de Bryan Ruiz confesó que los futbolistas de más experiencia se le acercan a los jóvenes como él y les dicen que traten de aprender de todas estas cosas.

“Que hay que disfrutarlo con responsabilidad, que estar en la Selección no es solo por estar, sino que uno representa al país y no es como en el equipo que tal vez usted puede hacer unas cosas u otras. Aquí todos somos una familia y no está representando a solo uno, sino que está representando una bandera, un escudo que nos une. Es algo que me ha impactado desde que llegué”, manifestó Brandon Aguilera.

Dijo que este momento lo vive con mucha emoción, con mucha preparación por parte del psicólogo Felipe Camacho, con muchas charlas y entrenamientos fuertes para llegar lo mejor preparados posible al 14 de junio.

“Yo creo que todos los compañeros estamos en la misma sintonía, somos una familia y desde que llegué aquí es algo que me ha marcado mucho, la unión de grupo, como se maneja. No hay unos que se creen más que otros, sino que todos somos uno mismo y creo que eso también se representó en el cierre de la eliminatoria y también en lo que va a ser este repechaje”, destacó.

Era un niño cuando vio la gesta de la ‘Sele’ en Brasil 2014, en la que había protagonistas que hoy son sus compañeros, como Keylor Navas, Bryan Ruiz, Celso Borges, Óscar Duarte y Joel Campbell, entre otros.

Hoy le toca ser parte del grupo que buscará otra hazaña, Aguilera es uno de los 23 guerreros que saben que cuentan con el respaldo total de la afición y que dependen de sí mismos para que Costa Rica supere a Nueva Zelanda en el repechaje y clasifique a la fiesta mundialista que se disputará a finales de este año.

Brandon Aguilera pasó de llorar por quedar fuera de lista en selecciones menores a ser uno de los convocados para el repechaje y este martes llegará a Catar con la delegación nacional.