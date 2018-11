“Me regaló la camisa con la que anotó, entonces ‘Jona’ me las regala y yo se las cuido, porque cuando se retire, esperemos que dentro de muchos años, eso va a tener mucho valor. Mientras es un futbolista activo uno piensa que va a jugar 700 años y no cuida nada, no guarda nada. Eso le pasa a todos los jugadores y se lo digo porque me pasó a mí”, recordó don Jasper.