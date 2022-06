Joel Campbell sobre la derrota ante Panamá: ‘No hay que alarmarnos, ni perder el norte’

Joel Campbell marcado por Aníbal Godoy. El tico jugó solo 17 minutos frente a Panamá, por la Liga de Naciones. Fedefútbol

Joel Campbell, el jugador más determinante en la ofensiva de la Selección Nacional durante la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022, es muy consciente que la derrota ante Panamá 2-0, por la Liga de Naciones, no estaba presupuestada.

No obstante, fue enfático que ahora lo más importante es enfrentar el repechaje en Doha, donde necesitan salir victoriosos frente a Nueva Zelanda, el próximo 14 de junio, para sellar el boleto a Catar 2022, luego de terminar cuarto en la eliminatoria de la Concacaf, tras un cierre inolvidable con tres victorias consecutivas.

Campbell, quien en la eliminatoria jugó 11 partidos para un total de 934 minutos y anotó dos goles, busca sellar el boleto a su tercera Copa del Mundo, tras disputar Brasil 2014 y Rusia 2018, donde fue uno de los futbolistas más destacados del combinado nacional. La siguiente es la entrevista que Campbell le concedió a Tigo Sports.

¿Cómo se puede analizar la derrota 2-0 ante Panamá, en el arranque de la Liga de Naciones?

Simplemente no se dio el resultado que queríamos. Creo que comenzamos bien el partido, con una pelota al palo. En el segundo tiempo ellos encontraron ese gol y ya no nos pudimos reponer. Pero hay que seguir trabajando, no hay que perder el norte y esperamos el domingo ganar ante Martinica antes de emprender el viaje a Catar.

¿Anímicamente puede afectar la derrota ante los canaleros, para afrontar la repesca ante Nueva Zelanda el 14 de junio?

Obviamente no nos gusta perder, está claro. Tenemos que ser fuerte mentalmente para reponernos el domingo e ir con todo a Catar para enfrentar el repechaje, que es lo que más nos importa.

¿Hay alguna similitud en el juego ante Panamá, que pueda ayudar en el cotejo contra Nueva Zelanda?

Todos los partidos son totalmente diferentes. Los escenarios son totalmente diferentes, los campos son totalmente diferentes. Debemos estar conscientes de lo que nos jugamos en ese compromiso y seguir trabajando para alcanzar nuestros objetivos. Tenemos un gran equipo y vamos a sacar el resultado en Catar que es lo que nos importa a todos.

¿Por qué se dio tanta diferencia entre el primer tiempo, con relación a la segunda parte en el Rommel Fernández?

Esto es fútbol. Ellos también están en casa, con su gente y eso puede pasar. No hay que alarmarnos, hay que seguir trabajando, ser humildes, ver lo que se hizo mal en este partido para corregirlos y seguir para adelante, pensando en lo que más nos importa en este momento a todos los costarricenses.

¿Considera que fue una buena prueba para los intereses de la Tricolor?

Panamá es un rival de peso, es un gran rival, han hecho un gran trabajo, tienen un gran equipo. Venir a Panamá no es fácil. Pero nosotros debemos continuar por la misma senda, analizar el video con cabeza fría, ver qué pasó y seguir para adelante, pensando en lo que viene.

¿Resintió, de alguna forma, el fuerte golpe que recibió en el partido?

No, todo está bien. No pasó nada.