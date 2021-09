Joel Campbell sigue sin entrenar al 100% con la Selección

Saber si Joel Campbell estará o no en el juego eliminatorio ante México (domingo a las 5 p. m.) es aún la gran incógnita que persiste en la Selección Nacional. Eso sí, de momento las señales no son del todo alentadoras, ya que el atacante todavía no entrena al mismo nievel del resto de sus compañeros.

Así lo confirmó Iván Mauricio Niño, preparador físico de la Tricolor, quien recalcó que esperarán hasta el último instante para determinar si es posible utilizar a Joel, aunque tampoco lo forzarán si no está al 100%.

“Joel viene recuperándose de un golpe que tuvo en México y es muy importante tenerlo bien. No podemos apresurarnos, porque luego puede complicarse su lesión. Es un jugador muy importante, pero debemos de tener calma. Él necesita estar muy bien para aportarle a la Selección, porque sino, después no puede rendir como se espera”. manifestó el auxiliar del técnico Luis Fernando Suárez.

Niño agregó que: “Joel está con el equipo, pero realiza trabajos aislados todavía. No voy a decir si lo usaremos o no, pero también es tema de él decir si está bien o no y de igual manera, del departamento médico. Joel sigue su recuperación y dependerá de su evolución para saber si estará disponible ante México”.

Campbell sufrió una fuerte entrada con su equipo, el Monterrey en la Liga MX, y por más que el propio jugador hizo un gran esfuerzo y el departamento médico de la Sele trata de tenerlo a punto, se perdió el choque contra Panamá (0 a 0), en el inicio de la octagonal rumbo al Mundial de Catar 2022.

Entrenamiento de la Sele Joel Campbell estuvo observando gran parte de la práctica de la Selección Nacional previo al juego eliminatorio ante México. El atacante no realizó todos los ejercicios con sus compañeros. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

La baja del habilidoso futbolista no es menor, si se toma en cuenta que es el goleador de Costa Rica tras el Mundial de Rusia 2018, con seis tantos en 20 partidos. Además, puede desempeñarse como “9″ o tirarse a un costado y generar gran parte del peligro que le faltó a Suárez y sus dirigidos frente a los canaleros, ante los que no se sumó un solo remate directo.

Adicional al caso de Campbell, la Nacional no reporta más lesionados. Incluso, Rándall Leal trabaja al lado de sus compañeros, pese a que salió con molestias ante los panameños.

“Rándall tuvo una fatiga muscular, empezaron a darse calambres y él quiso evitar, para que después no se complicara, pero fue por prevención. La humedad en Panamá es alta y perjudica, pero Rándall trabajará de buena manera y a la par del equipo. El resto del plantel está bien, no hay lesionados de consideración”, finalizó Niño.