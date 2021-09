Joel Campbell se queda en el país y ‘dará todo’ para estar frente a México

Primer entrenamiento de Luis Fernando Suárez Joel Campbell en un entrenamiento de la Selección Nacional en junio pasado previo a la Copa Oro. (JOHN DURAN)

Joel Campbell todavía reciente el fuerte golpe que recibió ante Cruz Azul el 18 de agosto. En aquella ocasión, el tico fue víctima de una barrida agresiva de parte de un contrario que bien lo pudo dejar fracturado; empero, al final se le dictaminó una fuerte contusión con algún daño muscular.

Esa situación vivida con el Monterrey provocó que en la penúltima jornada antes de la fecha eliminatoria el costarricense jugara solamente los últimos minutos del duelo contra Chivas, pero con mucho dolor, por lo que él mismo aceptó que no estaba bien.

“La patada contra Cruz Azul me mermó bastante para este último partido, no estaba en condiciones de jugar contra Chivas, aunque jugué 20 minutos yo no estaba... Pero ahora solo queda recuperar y estar pendiente para lo que sigue”, confesó a este diario antes de integrarse a la Selección.

Días después en entrevista con La Nación, el artillero confesó que no tenía buenas sensaciones y que actuó pero que sus condiciones no eran la idóneas. Desde ese momento, Joel se puso en intensa terapia con miras a la fecha eliminatoria, pero el problema persiste y la situación ya lo sacó del primer cotejo: ante Panamá.

Joel se quedó en Costa Rica, aunque Luis Fernando Suárez aseguró que lo llevaría a Panamá. El delantero está recuperándose en su centro de alto rendimiento, Twelve, donde está bajo estrictos tratamientos con su equipo médico, encabezado por su hermana, Katherine Campbell.

El futbolista no tiene otra cosa en su cabeza más que estar en el partido contra México, el próximo domingo a las 5 p. m.

En el entorno del futbolista son claros en que confían y se trabaja para que pueda estar contra los aztecas sin ningún inconveniente. De hecho, Joel había llegado al país en condiciones óptimas para actuar, sin embargo, la intensidad de las prácticas provocó un ‘pequeño retroceso’.

Joel vivía un gran arranque con Monterrey y él era enfático en que deseaba trasladar ese buen momento a la Nacional.

“Siendo un jugador que siempre esté para los compañeros, la Selección, el tema de liderazgo no tiene que ver con edad, si usted tiene 20 o 35 años o 100 o 10 partidos el liderazgo se trae y se puede trabajar. Yo trato de hacer siempre el mejor trabajo en beneficio del equipo y los compañeros. Todos mis compañeros lo pueden decir”, expresó sobre su aporte al cuadro patrio.

Cambpell era uno de los hombres que mejor se habían mostrado en el corto periodo que lleva Luis Fernando Suárez al mando; de hecho, en la Copa Oro el atacante tuvo grandes actuaciones que lo colocaron como el referente tico para la eliminatoria.

“Es una pérdida bastante significativa porque Joel es diferente y él venía entendiendo que en Selección siempre debía preocupar a los rivales. Es un jugador polifuncional, con gran uno contra uno, entonces creo que en este inicio él podía ser un referente del equipo, para mí es una pérdida muy significativa porque no veo a nadie con sus características para asumir ese rol de líder”, aseguró el entrenador, Edson Soto.

“Contra México ha hecho grandes partidos, es el primer partido en casa y la fortaleza de la casa en una eliminatoria es vital, ojalá en el juego del domingo pueda estar, porque él sabe lo que es hacer partidos espectaculares en el Estadio Nacional”, añadió.

Joel está a las puertas de iniciar su tercer proceso eliminatorio, porque estuvo en el de Brasil 2014 y Rusia 2018, además fue mundialista en ambas citas.